Moraes libera 13 visitas a Bolsonaro e abre nova etapa no processo da trama golpista

247 – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta quinta-feira (13), que Jair Bolsonaro receba 13 visitas em sua prisão domiciliar. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo e repercutida pela Sputnik Brasil, fonte original dos dados. A decisão ocorre em um momento de crescente expectativa sobre o futuro do ex-presidente, já que, com o fim dos recursos possíveis, a transferência para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, é vista como iminente.

Segundo a Sputnik Brasil, entre os autorizados estão governadores e aliados de primeira linha, como Cláudio Castro (PL-RJ), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que deverão se deslocar até a residência onde Bolsonaro cumpre medida domiciliar. A autorização de Moraes se estende até o fim do ano.

Principais figuras autorizadas a visitar o ex-presidente

A lista inclui nomes relevantes do campo bolsonarista, com cargos no Executivo e no Legislativo. Entre eles:

Cláudio Castro , governador do Rio de Janeiro

, governador do Rio de Janeiro Ronaldo Caiado , governador de Goiás

, governador de Goiás Tarcísio de Freitas , governador de São Paulo

, governador de São Paulo Guilherme Derrite (PP-SP), deputado federal e secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo

Derrite vinha atuando em Brasília como relator da chamada "lei antifacção", que deve ir à votação na Câmara ainda este ano.

Além desses, também receberam autorização:

Adolfo Sachsida

Bruno Scheid (PL)

Os padres Cleidimar Moreira, Pablo Henrique de Faria e Paulo Silva

Os deputados federais Evair de Melo (PP-ES), José Medeiros (PL-MT) e Ubiratan Sanderson (PL-RS)

O ex-parlamentar Odelmo Leão (PP-MG)

Expectativa sobre transferência para a Papuda

A decisão de Moraes ocorre enquanto se intensificam as discussões sobre o destino de Bolsonaro, condenado por sua participação na trama golpista. Com o esgotamento dos recursos cabíveis, cresce a avaliação de que o ministro deverá determinar a transferência do ex-presidente para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, onde cumpriria pena em regime fechado.

Esse possível próximo passo marca uma nova fase no processo que envolve o ex-chefe do Executivo, cujas articulações políticas continuam a atrair aliados, mesmo diante do agravamento de sua situação jurídica.

Contexto político e repercussão

A presença de governadores e parlamentares na lista evidencia o esforço contínuo de aliados em sinalizar apoio político a Bolsonaro. As visitas ocorrem em um ambiente de forte polarização e intensificação das medidas judiciais ligadas à tentativa de ruptura institucional pela qual o ex-presidente foi responsabilizado.

O movimento também reforça a relevância de decisões do STF no atual momento político, especialmente as conduzidas por Alexandre de Moraes, que centraliza processos ligados ao ataque à democracia.