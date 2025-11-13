Vizinha de Bolsonaro chama Hélio Negão de "vagabundo"

247 - O deputado federal Hélio Negão (PL-RJ) foi chamado de “vagabundo” por uma vizinha de Jair Bolsonaro (PL), que está cumprindo prisão domiciliar em Brasília (DF) após ser condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito da trama golpista.

“Vai trabalhar. Está fazendo o quê aqui? Vagabundo”, gritou a mulher dentro do carro, enquanto aguardava o acesso do condomínio. O parlamentar comentou o episódio. “Viu? Chamou de vagabundo. Mas é assim mesmo, essas entidades. É a perseguição”, disse Hélio Negão em vídeo.

O deputado da extrema direita tem feito vigílias na porta do condomínio de Bolsonaro desde a prisão domiciliar do ex-mandatário, decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes em agosto. O parlamentar apoia a anistia do seu colega de partido.