Rossi decide nos pênaltis e Flamengo vence Fluminense na final do Campeonato Carioca

247 - O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca após superar o Fluminense nas cobranças de pênaltis, no Maracanã. Depois do empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, o goleiro argentino Agustín Rossi foi decisivo ao defender duas cobranças e assegurar a conquista rubro-negra.

Com o resultado, o Flamengo alcançou seu 40º título estadual e confirmou o tricampeonato do torneio. A vitória também marcou a segunda vez consecutiva em que o time rubro-negro supera o Fluminense na decisão do campeonato.

Final marcada por disputa física

O clássico teve baixo nível técnico e ficou marcado por forte disputa física. As duas equipes cometeram muitas faltas ao longo da partida, refletindo a intensidade do confronto no Maracanã.

O árbitro Yuri Elino registrou 33 faltas e distribuiu seis cartões amarelos. Em contraste com o alto número de interrupções, os times criaram poucas oportunidades claras de gol, com apenas três finalizações na direção das metas durante toda a partida.

Flamengo mantém base da equipe

Com apenas cinco dias de trabalho no clube, o técnico Leonardo Jardim promoveu poucas alterações no Flamengo. O sistema defensivo foi formado por Varela, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro.

No meio-campo, Arrascaeta foi escalado para organizar as ações ofensivas, mas teve atuação discreta. No ataque, Lino, Carrascal e Pedro encontraram dificuldades para criar jogadas perigosas e acabaram substituídos no segundo tempo.

Fluminense aposta no meio-campo

O Fluminense teve maior presença de seus meio-campistas na construção das jogadas. Lucho Acosta foi quem mais ameaçou o gol adversário, em finalização de pé esquerdo defendida por Rossi com a ponta dos dedos.

Já os atacantes Canobbio, Serna e John Kennedy tiveram participação mais voltada às disputas físicas com os defensores rubro-negros, sem conseguir transformar as ações em oportunidades claras de gol.

Rossi garante o título

Sem gols no tempo regulamentar, a decisão foi levada para a disputa de pênaltis. O Fluminense começou em vantagem quando o goleiro Fábio defendeu a cobrança de Luiz Araújo.

Na sequência, Rossi assumiu o protagonismo da decisão. O goleiro defendeu as cobranças de Guga e Otávio, garantindo o triunfo do Flamengo e a conquista do título estadual.