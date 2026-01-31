Rybakina conquista o Australian Open ao superar Sabalenka em final equilibrada

247 - Elena Rybakina confirmou o excelente momento da carreira neste sábado (31) ao vencer Aryna Sabalenka e conquistar, pela primeira vez, o título do Australian Open. Em uma final marcada por alternâncias e alto nível técnico, a tenista do Cazaquistão superou a número um do mundo por 6-4, 4-6 e 6-4, no Rod Laver Arena, em Melbourne, encerrando uma revanche aguardada desde a decisão disputada entre as duas três anos atrás, no mesmo palco.

Com o triunfo, Rybakina, de 26 anos, voltou ao local da derrota sofrida em 2023 para inverter o desfecho e levantar o segundo troféu de Grand Slam da carreira, após o título de Wimbledon em 2022. A campanha sólida ao longo da quinzena reforçou sua condição de uma das principais forças do circuito, especialmente em quadras duras, terreno no qual Sabalenka vinha exercendo amplo domínio nos últimos anos.

Após a partida, Rybakina destacou a rivalidade construída com a adversária e fez questão de reconhecer o desempenho da bielorrussa. “É difícil encontrar palavras, mas quero parabenizar a Aryna pelos resultados incríveis nos últimos anos… Espero que a gente dispute muitas outras finais juntas”, afirmou a campeã, antes de se dirigir ao público presente. “Quero agradecer a vocês pela atmosfera incrível. O apoio de vocês nos manteve firmes. Obrigada ao Cazaquistão. Senti muito o apoio daquele canto. É realmente um ‘Happy Slam’ e eu sempre gosto de vir aqui.”

A decisão foi a primeira final de Grand Slam desde 2008 em que ambas as jogadoras chegaram sem perder sets. Ainda assim, Sabalenka foi a primeira a demonstrar instabilidade. Rybakina começou agressiva, quebrou o saque logo no game inicial e controlou o ritmo do primeiro set, fechando a parcial com autoridade diante da dificuldade da rival em conter seus golpes potentes do fundo de quadra.

No segundo set, Sabalenka reagiu. A tetracampeã de Grand Slams, que acumulava 46 vitórias em 48 partidas de Majors em quadra dura, elevou o nível, salvou momentos de pressão e aproveitou um erro de forehand de Rybakina para empatar o jogo. A parcial reacendeu o equilíbrio e levou a decisão para um terceiro set tenso, decidido nos detalhes.

A bielorrussa chegou a abrir 3-0 na última parcial, repetindo o roteiro que lhe fora favorável na final de 2023. Desta vez, porém, Rybakina reagiu, recuperou a desvantagem, quebrou o saque para fazer 4-3 e manteve a consistência até o fim. O ponto final veio em um ace contundente, seguido de uma comemoração contida, com sorriso, punho cerrado e um abraço respeitoso na adversária antes da celebração com sua equipe.

Ainda na cerimônia, Rybakina agradeceu ao time e relembrou os desafios enfrentados recentemente. “Quero agradecer à minha equipe. Sem vocês isso não seria possível”, disse. “Tivemos muitas coisas acontecendo e fico feliz por termos alcançado esse resultado. Espero que possamos continuar fortes neste ano.”

Do outro lado, Sabalenka voltou a sentir o peso de uma final perdida em Melbourne, após já ter sido impedida de conquistar o tricampeonato consecutivo na edição passada. Visivelmente abalada, a número um do mundo reconheceu o mérito da campeã. “Estou realmente sem palavras agora”, afirmou. “Quero parabenizar você por uma campanha incrível e um tênis incrível. É uma conquista impressionante. Eu amo estar aqui, amo jogar diante de vocês. O apoio é incrível. Vamos torcer para que o próximo ano seja melhor.”