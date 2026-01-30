Guardiola manifesta apoio às crianças palestinas em evento em Barcelona

247 - O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, manifestou publicamente seu apoio às crianças palestinas durante um concerto realizado na noite de quinta-feira, em Barcelona. O treinador subiu ao palco usando um keffiyeh palestino em preto e branco, símbolo frequentemente associado à solidariedade ao povo palestino, e fez um pronunciamento político, informa o jornal britânico The Telegraph.

A aparição de Guardiola aconteceu durante um concerto em Barcelona voltado à causa palestina, no qual o técnico expressou solidariedade às crianças afetadas pelo conflito. O episódio reforça o histórico de posicionamentos políticos e humanitários assumidos publicamente pelo treinador ao longo de sua carreira, especialmente em temas internacionais.

De acordo com a reportagem, a Football Association (FA), entidade que rege o futebol na Inglaterra, decidiu que não irá punir Guardiola pelo gesto. O entendimento da federação é que o evento ocorreu em território espanhol e não teve relação direta com competições ou atividades organizadas pela FA, o que afasta a possibilidade de sanções disciplinares ao treinador catalão.