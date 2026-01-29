Retrato gigante de menina palestina assassinada por Israel em Gaza é estendido em praia de Barcelona

247 - Um retrato gigante da menina palestina Hind Rajab, assassinada em Gaza, foi estendido nesta quinta-feira (29) em uma praia de Barcelona, na Espanha, durante um protesto que reuniu centenas de pessoas em solidariedade às crianças palestinas. A ação ocorreu dois anos após a morte da menina, de cinco anos, e buscou chamar atenção internacional para a situação humanitária em Gaza. As informações são da agência Reuters.

Manifestantes abriram uma lona de 55 metros de comprimento com o rosto de Hind ao lado de uma grande bandeira palestina e da mensagem "Libertem as crianças de Gaza". Hind Rajab foi morta durante ataques de Israel em 2024. Ela ficou presa por horas dentro de um carro sob fogo israelense, implorando por ajuda a socorristas palestinos por meio de um telefone celular, enquanto sua tia, tio e três primos já estavam mortos no local.

Filme sobre últimos momentos de Hind está indicado ao Oscar

Quando uma ambulância finalmente chegou, o contato com a menina e com os próprios socorristas foi interrompido. Doze dias depois, os corpos de Hind, de seus familiares e de dois trabalhadores de ambulância foram encontrados na área. O caso ganhou projeção internacional por meio do filme "A voz de Hind Rajab", que reconstitui os últimos momentos da menina. A produção venceu o Leão de Prata no Festival de Veneza no ano passado e está indicada ao Oscar.

Durante o ato em Barcelona, a mãe de Hind, Wesam Hamada, de 29 anos, acompanhou a abertura do retrato da filha e fez um apelo à comunidade internacional. "As crianças de Gaza não pedem piedade. Elas pedem o direito de viver, de dormir sem medo, de brincar sem bombas, de crescer, apenas de crescer", afirmou.

ONU denuncia situação dramática após dois anos de genocídio

A atriz jordaniana-canadense Saja Kilani, que interpretou uma socorrista do Crescente Vermelho Palestino no filme e esteve presente no protesto, também se manifestou. "A voz de Hind Rajab não ficou no carro, ela atravessou fronteiras", disse.

Questionado nesta semana sobre as mortes de Hind e de seus familiares, o Exército de Israel afirmou que o episódio segue sob análise e se recusou a fazer novos comentários.

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que a situação humanitária em Gaza permanece "dramática" três meses após o início de um cessar-fogo entre Israel e Hamas, que sucedeu dois anos de genocídio e devastação no território causados pelas forças israelenses. Crianças estão entre as mais afetadas pela falta de abrigo, alimentos e serviços básicos, incluindo atendimento de saúde, segundo autoridades humanitárias.