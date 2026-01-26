Retorno de restos mortais do último refém confirma adesão do Hamas à trégua, diz grupo

247 - O Hamas afirmou nesta segunda-feira (26) que a localização dos restos mortais do último refém israelense mantido na Faixa de Gaza demonstra o pleno compromisso do movimento com o acordo de cessar-fogo.

Em comunicado, o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, disse que o movimento “continuará a cumprir todos os aspectos do acordo”, incluindo a facilitação do trabalho do comitê tecnocrático responsável pela administração dos assuntos de Gaza, de acordo com a agência Xinhua.

Qassem também pediu que os mediadores e os Estados Unidos obriguem Israel a “cessar suas violações do acordo e cumprir suas obrigações”.

Em relatório diário, autoridades de saúde com sede em Gaza informaram no domingo (25) que o número de mortos desde a entrada em vigor do cessar-fogo, em 10 de outubro de 2025, subiu para 484, com 1.321 feridos. Com isso, o total de vítimas fatais desde 7 de outubro de 2023 chega a 71.657, com 171.399 feridos.

A declaração foi divulgada após o Exército israelense anunciar a recuperação dos restos mortais de Ran Gvili, de 24 anos, integrante da unidade de patrulha de elite Yasam da Polícia de Israel, morto em 7 de outubro de 2023, e cujo corpo havia sido levado para Gaza.

Enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse a jornalistas que as forças israelenses estavam a caminho de Israel com o corpo de Gvili para sepultamento, classificando a recuperação como uma “conquista tremenda” das Forças de Defesa de Israel (IDF).

“Após a conclusão do processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, representantes das IDF informaram à família do refém falecido, sargento de primeira classe Ran Gvili, que seu ente querido foi identificado e será devolvido para sepultamento”, afirmou o Exército em comunicado.

“Com isso, todos os reféns foram devolvidos da Faixa de Gaza ao Estado de Israel”, acrescentou a nota.

O anúncio ocorreu um dia depois de Israel informar que havia lançado uma “operação de grande escala” para localizar os restos mortais de Gvili em um cemitério no norte de Gaza, com base em informações de inteligência.

Segundo o Hamas, todos os israelenses capturados já foram devolvidos, vivos ou como restos mortais, como parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, pelo Catar e pelo Egito, que entrou em vigor em outubro de 2025.

No início deste mês, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o lançamento da segunda fase do plano de paz, deslocando o foco do cessar-fogo para a desmilitarização, a governança tecnocrática e a reconstrução.

O plano de paz de Trump, com o objetivo de encerrar o conflito entre Israel e o Hamas, é dividido em 20 pontos e três fases.