Conselho Nacional Palestino exige retirada imediata de tropas israelenses de Gaza

247 - O Conselho Nacional Palestino (CNP), principal órgão legislativo e autoridade máxima da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), exigiu a retirada imediata das tropas israelenses da Faixa de Gaza.

A informação foi divulgada pela Telesur, que destaca as declarações do presidente do órgão, Rouhi Fattouh. Segundo a instituição, a situação em Gaza configura um crime político e uma violação flagrante do direito internacional, diante da persistência das operações militares israelenses e da ausência de pressão internacional efetiva.

Rouhi Fattouh afirmou que a crise humanitária vivida atualmente em Gaza é consequência direta da ocupação israelense. Durante participação na Assembleia Parlamentar Asiática, realizada em Manama, no Bahrein, o dirigente denunciou os impactos da ofensiva sobre a população civil e fez um apelo pelo fim imediato da violência. Ele pediu o encerramento dos “assassinatos contínuos, da destruição, do cerco e dos ataques sistemáticos contra civis e infraestrutura”.

O Conselho também condenou a intensificação das incursões israelenses na Cisjordânia, classificando essas ações como uma violação agravada da lei internacional e da soberania nacional palestina. Para o CNP, a expansão das operações militares em diferentes territórios aprofunda a instabilidade e compromete qualquer perspectiva de solução política duradoura.