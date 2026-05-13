São Paulo demite Roger após queda na Copa do Brasil

247 - O São Paulo demitiu Roger Machado após a eliminação na Copa do Brasil diante do Juventude, com derrota por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (13), no Alfredo Jaconi. De acordo com as informações fornecidas à reportagem, o treinador comandou a equipe em 17 partidas, somou sete vitórias, quatro empates e seis derrotas, e deixou o cargo apesar de manter o time no G-4 do Campeonato Brasileiro e na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. A informação foi publicada no Portal G1.

O tricolor paulista precisaria somente de um empate para se classificar para a próxima etapa, que seriam as oitavas de final. O São Paulo venceu o jogo de ida por 1 x 0 em jogo válido pela quinta fase da competição.

Após a derrota para o Juventude, o executivo de futebol Rui Costa anunciou a saída de Roger Machado ainda em Caxias do Sul. Com a decisão, o São Paulo voltará ao mercado para contratar seu terceiro técnico em 2026, depois de iniciar a temporada com Hernán Crespo e substituí-lo pelo treinador que agora deixa o clube.

A queda na Copa do Brasil teve peso decisivo na avaliação interna. A diretoria considerou que a permanência de Roger aumentaria a pressão externa sobre o elenco, a comissão técnica e o departamento de futebol. “O futebol é muito dinâmico e gera repercussões a cada momento. Esse é um resultado que todos nós não cogitávamos no sentido da grandeza do São Paulo”, afirmou Rui Costa.

“Conversando com o Roger, entendemos que persistir nesse processo que a pressão externa vai ser maior, entendemos que era o momento de trocar, com o apoio e a compreensão do presidente”, disse Rui Costa.

Pressão acompanhou Roger desde a chegada

Roger Machado assumiu o São Paulo em um ambiente de forte cobrança. Rui Costa teve papel central na sustentação da escolha, já que havia trabalhado com o treinador em outro momento da carreira.

O início trouxe alívio temporário. O São Paulo venceu Chapecoense e Red Bull Bragantino nas duas primeiras partidas sob o comando de Roger, o que reduziu a tensão em torno da troca feita após a saída de Hernán Crespo.

A derrota no clássico contra o Palmeiras reacendeu a pressão. A partir dali, Roger passou a conviver com vaias em jogos como mandante e com críticas recorrentes ao desempenho da equipe.

Mudança tática não conteve desgaste

Roger iniciou o trabalho com a manutenção do modelo utilizado por Hernán Crespo. Depois, alterou o desenho tático e voltou a escalar dois pontas abertos.

A mudança acompanhou o movimento do clube no mercado em busca de Artur, jogador pensado para atuar pelo lado direito. A tentativa de ajustar o ataque não impediu o crescimento da insatisfação da torcida.

O treinador também recebeu críticas por declarações em entrevistas coletivas. Após a derrota para o Palmeiras, torcedores passaram a questionar até o vocabulário técnico usado por Roger em suas explicações públicas.

Eliminação precoce pesou na decisão

A saída ocorre em um momento contraditório da temporada. Roger deixa o São Paulo no G-4 do Campeonato Brasileiro e na primeira colocação do Grupo C da Copa Sul-Americana.

A eliminação precoce na Copa do Brasil mudou o peso dessa avaliação. A derrota por 3 a 1 para o Juventude, fora de casa, provocou uma reação imediata da diretoria.

O clube entendeu que o resultado no Alfredo Jaconi criou um cenário difícil de administrar. A decisão pela demissão veio após conversa entre Rui Costa, Roger Machado e a presidência.

São Paulo buscará terceiro técnico em 2026

Com a saída de Roger, o São Paulo inicia nova busca por treinador. O clube começou 2026 com Hernán Crespo, demitiu o argentino para contratar Roger Machado e agora terá de escolher outro nome para dar sequência à temporada.

A troca ocorre às vésperas de um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Fluminense neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada.

A diretoria terá pouco tempo para reorganizar o comando da equipe. O novo cenário abre outra etapa no futebol do clube, que tenta preservar a posição no Brasileirão e manter a liderança na Sul-Americana após a queda na Copa do Brasil.