São Paulo e Santos fazem clássico decisivo no Paulistão no Morumbis

247 - O clássico entre São Paulo e Santos será um dos destaques da 6ª rodada do Campeonato Paulista neste sábado (31), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbis, na capital paulista. O confronto reúne duas equipes que vivem momento delicado no estadual e entram em campo pressionadas pela necessidade de reação.

O São Paulo ocupa a 14ª colocação do Paulistão, com quatro pontos, mesma pontuação do Noroeste, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Apesar do desempenho irregular no estadual, o Tricolor ganhou confiança após vencer o Flamengo na quarta-feira (28), na estreia do Campeonato Brasileiro, resultado que trouxe novo ânimo ao elenco comandado por Hernán Crespo às vésperas do clássico.

O Santos também enfrenta dificuldades na competição estadual. O time aparece na 11ª posição, com seis pontos, apenas dois a mais que o rival e igualmente próximo da parte inferior da tabela. A equipe dirigida por Juan Pablo Vojvoda chega ao duelo após um revés na estreia do Campeonato Brasileiro, quando perdeu fora de casa para a Chapecoense por 4 a 2, na quarta-feira (28).

Onde assistir

A partida entre São Paulo e Santos será transmitida ao vivo pela Record, pela CazéTV e pela plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Marcos Antônio, Bobadilla (Pablo Maia), Danielzinho e Enzo Díaz (Nicolas); Luciano e Calleri.

Técnico: Hernán Crespo.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Vini Lira); Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino (Rollheiser); Barreal; Lautaro Díaz e Gabigol.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem

A arbitragem ficará a cargo de João Vitor Gobi, com assistência de Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa. Guilherme Nunes de Santana será o quarto árbitro. O VAR terá comando de Adriano de Assis Miranda, com Fabricio Porfirio de Moura e Thiago Luis Scarascati como assistentes.