São Paulo recebe o Flamengo na estreia do Brasileirão 2026; confira onde assistir

247 - O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro de 2026 nesta quarta-feira (28) diante do Flamengo, em partida marcada para as 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbis, na capital paulista. O confronto abre a campanha das duas equipes na competição nacional e ocorre em meio a momentos distintos vividos pelos clubes no início da temporada.

De acordo com informações publicadas pela revista Veja, o Tricolor Paulista chega pressionado após um início irregular no Campeonato Paulista. A equipe comandada por Hernán Crespo venceu apenas uma das cinco partidas disputadas no estadual e vem de duas derrotas consecutivas, para Palmeiras e Portuguesa. Com quatro pontos, o São Paulo ocupa a 14ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, empatado em pontuação com o Noroeste, que aparece logo atrás.

Do lado rubro-negro, o duelo marca apenas a terceira partida do Flamengo com o elenco principal em 2026. Nos dois clássicos já disputados, o time venceu o Vasco por 1 a 0 e foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 no último domingo (25). No Campeonato Carioca, o Flamengo aparece na quinta posição do grupo B.

A partida desta quarta-feira (28), válida pela primeira rodada do Brasileirão 2026, terá transmissão ao vivo da Globo, do ge e do Premiere.

As prováveis escalações indicam o São Paulo com Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Calleri e Ferreira, com Luciano como opção. O técnico é Hernán Crespo.

O Flamengo deve iniciar com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal ou Samuel Lino, e Pedro ou Bruno Henrique. O time é dirigido por Filipe Luís.

A arbitragem ficará a cargo de Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha, também goianos. O quarto árbitro será Lucas Paulo Torezin, do Paraná, e o VAR ficará sob responsabilidade de Rodrigo Alonso Ferreira, de Santa Catarina.