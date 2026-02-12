STJD suspende Abel Braga, diretor técnico do Internacional, por fala homofóbica

247 - O diretor técnico do Internacional, Abel Braga, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uma declaração homofóbica feita no fim de 2025. Na quinta-feira (12), a 6ª Comissão Disciplinar do STJD aplicou suspensão de cinco partidas e multa de R$ 20 mil ao profissional. A punição é baseada no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de ato discriminatório relacionado a preconceito por etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade ou condição da pessoa com deficiência. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

A penalidade mínima prevista no artigo é de cinco jogos, podendo chegar a dez. O tribunal aplicou o menor tempo de suspensão. A decisão passa a valer após 24 horas, permitindo que Abel estivesse no vestiário do Internacional na noite de quinta-feira (12), na partida contra o Palmeiras, no estádio Beira-Rio. A punição tem validade apenas em competições nacionais. A denúncia foi apresentada ao STJD pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, organização sem fins lucrativos.

Declaração sobre camisa rosa motivou denúncia

A infração disciplinar foi motivada por declaração feita no fim de 2025, durante a apresentação de Abel como treinador do Internacional nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ao comentar o uso de camisa rosa pelo clube, ele afirmou: "Eu não quero a porra do meu time treinando com uma camisa rosa, porque parece um time de veado".

Questionado sobre a fala na mesma entrevista, afirmou que foi feita "em tom descontraído". Segundo ele, a intenção era motivar o elenco. "Eu precisava relaxar meu grupo, vocês entendem. Quero que os caras sejam fortes", declarou na ocasião.

Após a repercussão negativa, Abel divulgou posicionamento nas redes sociais pedindo desculpas pela declaração. "Reconheço que não fiz um bom comentário sobre a cor rosa durante minha entrevista coletiva. Antes que isso se espalhe, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que os define é o caráter", escreveu.