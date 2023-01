Surfista brasileiro Marcio Freire morre afogado em Portugal

A Autoridade Marítima Nacional do país europeu confirmou a morte do atleta edit

Apoie o 247

ICL

247 - O surfista brasileiro Marcio Freire, de 47 anos, morreu nesta quinta-feira (5) na praia do Norte, em Nazaré (Portugal), faixa litorânea tradicional na Europa pelas ondas gigantes. O esportista teria se afogado após cair em uma das ondas. A Autoridade Marítima Nacional do país europeu confirmou a morte do atleta.

>>> Secretário de Educação de São Paulo mantém ações de empresa offshore contratada pela pasta

Bombeiros Voluntários de Nazaré receberam um alerta às 16h20 (horário local) para um acidente com um surfista que praticava tow-in (quando o atleta é puxado por uma corda para a onda). Marcio foi resgatado de jet-ski e levado para a areia em parada cardiorrespiratória.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Leiria.

Leia a nota da Autoridade Marítima Nacional de Portugal:

Um homem de 47 anos, de nacionalidade brasileira, morreu esta tarde depois de ter sofrido uma queda enquanto praticava surf rebocado na praia do Norte, no concelho da Nazaré.

Na sequência de um alerta recebido pelas 16h20, através dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, a informar para a queda de um surfista na praia do Norte, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré. Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e do INEM.

>>> Governo Lula quer derrubar todos os vetos de Bolsonaro a pedidos de acesso à informação

O surfista, um homem de 47 anos e de nacionalidade brasileira, foi resgatado para o areal pela mota de água de apoio à atividade, tendo os nadadores-salvadores verificado que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, iniciando de imediato as manobras de reanimação até à chegada dos elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e do INEM, que prosseguiram com as manobras.

Após várias tentativas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelos elementos do INEM. Foi contactado o Ministério Público e o corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários da Nazaré para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

>>> Dino assina portaria que pode tirar Anderson Torres do governo do DF

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares da vítima.

O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.