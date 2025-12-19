TV 247 logo
      Tribunal decide negar recurso de ex-Fifa Jérôme Valcke contra condenação

      O francês foi secretário-geral da Fifa de 2007 até ser demitido pela entidade máxima do futebol

      Jérôme Valcke (Foto: Arnd Wiegmann/Reuters)

      John Revill, Reuters - O ex-secretário-geral da Fifa Jerome Valcke perdeu recurso contra sua condenação por acusações de corrupção relacionadas aos direitos de transmissão da Copa do Mundo de futebol.

      O Supremo Tribunal Federal Suíço manteve as condenações por delitos cometidos pelo dirigente entre 2013 e 2015.

      O tribunal não citou o nome de Valcke, que foi secretário-geral da Fifa de 2007 até ser demitido pela entidade máxima do futebol em janeiro de 2016.

      O francês, que foi o braço direito do presidente da Fifa Joseph Blatter por vários anos, foi condenado por um tribunal de recursos suíço em 2022 por falsificar documentos e aceitar subornos em um caso envolvendo direitos de mídia da Copa do Mundo.

      Os subornos estavam relacionados a um esforço de uma empresa para garantir os direitos de mídia para os torneios da Copa do Mundo de 2026 e 2030, disse a Suprema Corte em sua sentença datada de 4 de dezembro e publicada na sexta-feira.

      Valcke foi acusado de receber 1,25 milhão de euros (R$ 8,1 milhões) em pagamentos para ajudar duas empresas a garantir a comercialização dos direitos de mídia da Fifa na Itália e na Grécia para vários torneios.

      O executivo recebeu uma sentença suspensa de 11 meses e uma multa também suspensa, em decorrência do caso de 2022.

      O tribunal inferior que condenou Valcke não pode ser acusado de violar a lei federal em relação às condenações por suborno, nem sua decisão pode ser vista como arbitrária, disse a Suprema Corte.

      Valcke foi inicialmente banido do futebol pela Fifa por 12 anos em 2016 por violações de ética, incluindo má conduta em relação à venda de ingressos para a Copa do Mundo, despesas de viagem e direitos de mídia. Sua proibição foi posteriormente reduzida para 10 anos.


