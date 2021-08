Um dia antes do fim dos jogos, Brasil já tem melhor desempenho da história em Olimpíadas

247 - A conquista do bicampeonato olímpico da seleção brasileira masculina de futebol sobre a Espanha neste sábado (07), que rendeu ao país a sétima medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, fez o Brasil se igualar ao desempenho das Olimpíadas do Rio, em 2016 e, com possibilidade de superar esse feito, já que existem chances de ouro em finais do boxe e vôlei femininos.

A delegação brasileira pode comemorar também a marca do maior número de medalhas em uma única edição. São 21 conquistas em Tóquio, contra as 19 da Rio-2016. O melhor desempenho do Brasil em Olimpíadas.

Com o triunfo da seleção, o Time Brasil chegou a 7 ouros, 4 pratas e 8 bronzes nas Olimpíadas de Tóquio-2020, um total de 19 medalhas. Como a equipe brasileira ainda disputa duas finais neste domingo, mesmo que perca ambos os confrontos, já terá garantido mais 2 pratas, totalizando 21 e superado a campanha dos Jogos do Rio-2016, quando conquistou 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes.

Só neste sábado (07) foram três medalhas de ouro: futebol masculino , boxe e canoagem .

O Brasil também está na briga pelo quadro geral de medalhas. Atualmente no 12º onde também disputam países como Canadá, Coreia do Sul, Cuba e Hungria.

Uma das marcas para a conquista dos sete ouros está nas competições individuais e na grande participação de mulheres. Duas medalhas douradas podem vir das mãos de mulheres. Tem a seleção de vôlei feminino contra os Estados Unidos, à 1h30 (horário de Brasília), e se a pugilista Beatriz Ferreira ganhar a decisão do peso leve do boxe contra a irlandesa Kellie Anne Harrington, às 2h (de Brasília).

