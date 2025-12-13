“Vamos tentar ganhar para fazer história”, diz Filipe Luís após garantir vaga na final do Intercontinental

247 - Às vésperas da decisão da Copa Intercontinental, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, deixou clara a dimensão do desafio e o espírito com que a equipe entra em campo nesta quarta-feira (17), contra o Paris Saint-Germain. Após a classificação rubro-negra para a final, o treinador ressaltou a força do adversário europeu e afirmou que o objetivo do clube carioca é buscar um feito histórico diante do atual campeão da Liga dos Campeões.

As declarações de Filipe Luís foram dadas ainda no gramado, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids, pela semifinal do torneio, e publicadas pela Folha de S.Paulo. O confronto decisivo contra o PSG está marcado para as 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, no Qatar.

Ao analisar o rival francês, Filipe Luís não poupou elogios e reforçou o favoritismo do PSG. “Todos os adversários são diferentes, mas o PSG é o melhor time do mundo, demonstrou isso ao ganhar a Champions e estão no torneio por serem os melhores”, afirmou o treinador. Em seguida, destacou a postura que espera do Flamengo na decisão: “Nós, com muita humildade, vamos tentar ganhar para fazer história”.

A vaga na final garantiu ao Flamengo uma premiação de US$ 4 milhões, valor que pode chegar a US$ 5 milhões caso o clube conquiste o título intercontinental. A competição distribui os prêmios por fases, e uma eventual eliminação na semifinal teria rendido aos cariocas US$ 2 milhões.

Dentro de campo, a vitória sobre o Pyramids foi construída com gols em jogadas de bola parada, marcados pela dupla de zaga. Para Filipe Luís, o resultado refletiu o equilíbrio da equipe. “Temos jogadores poderosos na parte ofensiva, mas fico com um jogo completo da parte defensiva. A equipe soube se defender. O resultado foi merecido”, avaliou.

O sábado da classificação também teve caráter simbólico para o clube. Na mesma data, o Flamengo completou 44 anos da conquista do título mundial de 13 de dezembro de 1981, quando venceu o Liverpool por 3 a 0. Em 2019, o time voltou a disputar uma final mundial, novamente contra os ingleses, mas acabou derrotado.

A decisão desta quarta-feira (17) marcará o quarto encontro entre Flamengo e PSG. O histórico é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate. O rubro-negro venceu um amistoso em 1975 por 2 a 0, o PSG levou a melhor em 1979 por 3 a 1, e o duelo mais recente terminou empatado em 1 a 1, em 1991, pelo Torneio de Paris.

No Brasil, expectativa pela final

Buscas por "Flamengo x PSG" no Google após a classificação do rubro-negro para a final do Intercontinental 2025 - 13/12/2025 (Photo: Google Trends) Google Trends

Dados do Google Trends reveleram um aumento repentino de buscas por Flamengo x PSG no mecanismo de busca.