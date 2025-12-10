Flamengo vence o Cruz Azul e avança à semifinal no Catar
Rubro-negro supera mexicanos por 2 a 1 com dois gols de Arrascaeta
247 - O Flamengo iniciou sua campanha na Copa Intercontinental com vitória na quarta-feira (10), ao derrotar o Cruz Azul por 2 a 1 no estádio Ahmad bin Ali, em Doha. A equipe comandada por Filipe Luís mostrou superioridade durante boa parte do duelo.
Nos primeiros minutos, o time carioca buscou controlar a posse e pressionou a saída adversária. A estratégia deu resultado com o brilho de Giorgian De Arrascaeta, autor dos dois gols rubro-negros que definiram o confronto. O Cruz Azul ainda marcou com Jorge Sánchez, mas não conseguiu impor ritmo suficiente para ameaçar a classificação brasileira.
Interesse nacional
Dados do Google Trends mostram grande interesse pela partida em estados do Norte e Sudeste do Brasil ao longo das horas que antecederam o duelo.
Com o triunfo, o Flamengo avança à semifinal e terá pela frente o Pyramids, do Egito, no sábado (13), às 14h (de Brasília). Quem vencer garante lugar na decisão contra o Paris Saint-Germain.