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      Vitória x Flamengo: onde assistir e prováveis times

      Duelo vale vaga na Copa do Brasil após vitória rubro-negra por 2 a 1 na ida

      Vitória x Flamengo: onde assistir e prováveis times (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)
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      247 - Vitória x Flamengo se enfrentam às 21h30 desta quinta-feira, no Barradão, em Salvador, em duelo decisivo pela quinta fase da Copa do Brasil, com transmissão ao vivo do sportv e do Premiere.

      A partida é o jogo de volta do confronto. O Flamengo venceu a ida por 2 a 1, no Maracanã, e por isso pode empatar para avançar na competição. O Vitória precisa ganhar por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou vencer por margem maior para se classificar no tempo normal.

      Cenário do confronto

      O Vitória chega para a decisão após empatar fora de casa com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Jair Ventura aposta no desempenho recente no Barradão, onde não perde há seis partidas e tem 76% de aproveitamento na Série A, para tentar reverter a vantagem rubro-negra.

      O Flamengo vive sequência positiva sob o comando de Leonardo Jardim. O treinador completou dez jogos seguidos sem derrota, com oito vitórias e dois empates. No compromisso anterior, o time carioca dominou o Grêmio e venceu pelo Campeonato Brasileiro.

      Provável escalação do Vitória

      Jair Ventura volta a contar com Erick e Matheuzinho, que cumpriram suspensão diante do Fluminense. Cacá ficou fora do último jogo por desconforto muscular, mas a expectativa é de que esteja disponível para o confronto desta quinta-feira. A principal dúvida está no ataque, com Renê e Renato Kayzer disputando espaço.

      Time provável: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez ou Caíque Gonçalves, Baralhas e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê ou Renato Kayzer.

      Desfalques do Vitória: Rúben Ismael, Claudinho, Dudu, Edu, Mateus Silva, Gabriel, Camutanga, Ricceli e Pedro Henrique, todos por lesão.

      Pendurados: ninguém.

      Provável escalação do Flamengo

      Leonardo Jardim segue com baixas importantes. Pulgar, Paquetá e Arrascaeta estão fora por lesão, enquanto Plata foi poupado. Como Evertton Araújo e Jorginho estão suspensos no Brasileirão, a tendência é que ambos comecem jogando em Salvador. O setor ofensivo também deve ter alterações.

      Time provável: Rossi; Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino ou Cebolinha.

      Desfalques do Flamengo: Arrascaeta, Paquetá e Pulgar, lesionados, além de Plata, poupado.

      Pendurados: ninguém.

      Onde assistir Vitória x Flamengo

      A partida entre Vitória e Flamengo será transmitida ao vivo pelo sportv e pelo Premiere. O jogo começa às 21h30, no horário de Brasília, no Barradão, em Salvador.

      Arbitragem

      Árbitro: Raphael Claus, de São Paulo.

      Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis, de São Paulo.

      Assistente 2: Bruno Boschilia, do Paraná.

      Quarto árbitro: Emerson Souza Silva, da Bahia.

      VAR: Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul.

      Expectativa cresce entre torcedores nas redes

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      A proximidade de Vitória x Flamengo também movimenta os torcedores na internet. Buscas relacionadas ao jogo, à transmissão ao vivo, ao horário da partida e às prováveis escalações costumam ganhar força nas horas que antecedem confrontos decisivos, refletindo a expectativa das duas torcidas para o duelo pela Copa do Brasil.

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