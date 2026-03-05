Zagueiro do Bragantino recebe 12 jogos de suspensão por fala machista contra árbitra

247 - O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD-SP) aplicou nesta quarta-feira (4) a suspensão de 12 jogos ao zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, por declarações machistas dirigidas à árbitra Daiane Muniz. As ofensas ocorreram após a derrota de 2 a 1 para o São Paulo Futebol Clube, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. As informações são do SBT News.

A decisão da Comissão Disciplinar foi unânime e se baseou nos artigos 243-G, que prevê punição por atos discriminatórios relacionados a preconceito, incluindo por sexo, e 243-F, que trata de ofensa à honra de alguém em fatos relacionados ao desporto, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Além da suspensão, válida apenas para competições estaduais, Gustavo Marques foi multado em R$ 30 mil.

As declarações ocorreram na saída de campo após a eliminação do Bragantino. O jogador criticou a escalação da árbitra feminina para uma partida decisiva: "Eu acho que ela não foi honesta pelo que fez. O São Paulo tem todo mérito, mas eu acho que ela puxou para eles. O Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior." Ele também afirmou: "A Federação Paulista tem que olhar para jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, mas eu acho que ela não tem capacidade de apitar um jogo desse."

Repúdio e punição do clube

Após a repercussão, o Red Bull Bragantino repudiou a atitude de Gustavo Marques, aplicou multa de 50% do salário e retirou o atleta da partida seguinte pelo Campeonato Brasileiro contra o Club Athletico Paranaense. O valor da multa foi destinado à ONG Rendar, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade em Bragança Paulista.

Em entrevista posterior, Gustavo Marques pediu desculpas públicas: "Quero pedir perdão a todas as mulheres do Brasil e do mundo. Eu falei coisas que não deveria naquele momento. Fui ao vestiário da árbitra e pedi desculpas a ela e à assistente também." O zagueiro ainda declarou que se arrepende das falas: "Estou mal, estou triste. Minha esposa e minha mãe já me xingaram. Todo ser humano erra, e eu estou aqui para pedir perdão."