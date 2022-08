Após Bolsonaro agredir youtuber e jornalista, internautas resgatam vídeo de boa relação de Dilma com a imprensa (vídeo)

O vídeo mostra a ex-presidente brincando com jornalistas, conversando sobre séries e receitas, mesmo sofrendo ataques injustos por parte da mídia edit

247 - Depois que Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (19), agrediu um youtuber em frente ao Palácio da Alvorada e insultou o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, internautas resgataram vídeos que mostram a relação respeitosa e amistosa da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) com a imprensa.

Dilma sofreu ataques injustos por parte da mídia, que inclusive deu sustentação para o golpe que a tirou do poder. Mesmo assim, a petista mantinha conversas amigáveis com jornalistas que cobriam suas agendas, o contrário do que faz Bolsonaro.

Relembre:

