Após jovem ser encontrado no Pico Paraná, outro desaparecido é encontrado após 5 dias em mata do litoral de SP

247 - O jovem Eduardo Mauricio da Silva, de 23 anos, foi encontrado em uma área de mata em Bertioga, no litoral de São Paulo, após permanecer desaparecido por cinco dias. Ele foi localizado por familiares e amigos e precisou ser internado em um hospital da cidade, apresentando sinais de fraqueza extrema, desnutrição e desorientação. As informações foram divulgadas pelo G1.

O desaparecimento ocorreu após Eduardo participar de um culto de réveillon em uma igreja do município, na noite de 31 de dezembro. O caso mobilizou familiares, amigos e moradores da região, que realizaram buscas de forma independente enquanto aguardavam providências oficiais.

A tia do jovem, a monitora escolar Dalva Rosa da Silva, de 39 anos, afirmou que ainda não é possível saber exatamente o que aconteceu durante o período em que o sobrinho ficou desaparecido, devido às condições em que ele foi encontrado. Segundo ela, Eduardo permanece internado em um hospital de Bertioga, sob cuidados médicos.

O estado de saúde do jovem chamou a atenção da família no momento do resgate. "Ele foi encontrado em uma mata bem longe, a gente rodou todos os lugares e não achava. Deus mandou um anjo porque ele não ia sobreviver [...]. Ele estava muito fraco, desnutrido e desorientado", relatou Dalva à equipe de reportagem.

Desaparecimento após celebração religiosa

De acordo com os familiares, tudo começou quando Eduardo foi convidado por uma amiga para participar da celebração religiosa na virada do ano, na última quarta-feira (31). Pouco antes da meia-noite, ele teria pedido para que a colega o deixasse no acostamento de uma rodovia, no bairro Sítio São João, afirmando que "estava indo para a casa de um amigo".O último contato do jovem com a família ocorreu por volta das 2h da madrugada de quinta-feira (1º), quando ele enviou uma mensagem pedindo para que o pai chamasse um carro por aplicativo. O pai, que estava dormindo, só viu o recado ao acordar e percebeu que o filho não havia retornado para casa.Diante da situação, o pai registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento às 17h do primeiro dia de 2026. Segundo a tia, houve dificuldade inicial no atendimento policial. "Os policiais falaram que só podia ser atendido no dia 5, na segunda-feira. Então, a gente estava correndo atrás por conta própria", afirmou.

Buscas e localização em área de mata

Durante os dias de procura, a família recebeu imagens de câmeras de monitoramento que mostravam Eduardo circulando por diferentes pontos da cidade, o que reforçou a esperança de encontrá-lo com vida. A virada no caso ocorreu na segunda-feira (5), quando um homem não identificado entrou em contato afirmando acreditar ter visto o jovem em uma área de mata no bairro Caiubura.

Com base nessa informação, familiares e amigos se mobilizaram e entraram na mata indicada. Eduardo foi encontrado no local em estado debilitado. "A gente foi recebendo pistas a cada dia que ia passando [...] Ele foi encontrado pela própria família e amigos queridos, que se empenharam esse tempo todo, entraram na mata e não desistiram", destacou Dalva.Estado emocional e acompanhamento médico



Apesar do alívio por ter sido encontrado com vida, a família relata preocupação com o estado emocional de Eduardo. A tia contou que o jovem acompanha, desde a infância, a mãe, que enfrenta problemas psicológicos, e que recentemente deixou o emprego como operador de empilhadeira após se sentir culpado por um acidente de trabalho que deixou um colega ferido. "Ele ficou um pouco deprimido", lamentou.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na segunda-feira para auxiliar nas buscas, mas, ao entrar em contato com a família, foi informado de que Eduardo já havia sido localizado. Até a última atualização desta reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não havia se manifestado sobre o caso.