Salto de cachoeira de 20 metros e sensação de morte: o relato do jovem que sobreviveu após 5 dias perdido no Pico Paraná

247 - O jovem Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, relatou momentos de medo, fé e resistência após passar cinco dias perdido na trilha do Pico Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil. Ele desapareceu no dia 1º de janeiro durante a descida da montanha e só conseguiu sair da mata na segunda-feira (5), quando chegou exausto a uma fazenda em Antonina, no litoral do estado.

Em entrevista exclusiva à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, concedida enquanto ainda estava internado, Roberto contou que chegou a acreditar que não sobreviveria. A reportagem foi divulgada originalmente pelo g1 Paraná, que acompanhou o caso desde o desaparecimento até o resgate do jovem.

"Eu pensei que era o fim, que eu já tinha talvez morrido. Alucinei em um momento assim. Mas eu pedi forças para Deus. Pedi forças para minha mãe, pensei em toda a minha família. Eu falei: 'Pô, eu quero chegar em casa bem e saudável. Só peço por proteção para isso'", relembrou o jovem.

Roberto desapareceu enquanto descia a trilha do Pico Paraná, local conhecido pela dificuldade do percurso e pelo histórico de resgates e desaparecimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, perdido na mata e tentando sobreviver, Roberto percorreu quilômetros em área de difícil acesso e relatou que precisou saltar de uma cachoeira de aproximadamente 20 metros de altura durante o trajeto, como forma de escapar e continuar avançando até encontrar ajuda. Ao chegar a uma fazenda, pediu um celular emprestado, entrou em contato com a irmã e avisou que estava vivo.

Durante os dias de buscas, mais de 100 bombeiros e cerca de 300 voluntários foram mobilizados. As equipes utilizaram drones, câmeras térmicas, helicópteros e técnicas de rapel para tentar localizar o jovem. Roberto contou que, no primeiro dia, ouviu um helicóptero e percebeu que estava sendo procurado, mas depois, sem novos sinais, temeu que as buscas tivessem sido interrompidas.

"No terceiro dia eu falei: 'Pô, eles podem ter cancelado as buscas, mas Deus está comigo e eu vou seguir esse destino aqui, esse caminho que ele me deu, caminho das pedras'", afirmou.

Após ser encontrado, uma equipe do Corpo de Bombeiros levou Roberto ao Hospital Municipal de Antonina. Segundo os profissionais de saúde, ele estava lúcido, comunicativo, apresentava escoriações leves e não tinha lesões graves. O jovem passou por exames e procedimentos de reidratação, já que ficou cinco dias sem se alimentar adequadamente.

Em clima de gratidão, Roberto fez questão de agradecer às equipes de resgate e aos voluntários. "Só tenho a agradecer a todos que subiram, quem fez as orações, quem sentiu essa emoção junto com a minha família, que também estava por lá. Eu só tenho a agradecer muito a Deus, também minha mãe, minha principal guia, e a todos, de coração mesmo. Muito obrigado quem estava por lá", disse.

Já em recuperação, o jovem contou, com bom humor, quais são seus planos após receber alta. "Eu quero comer alguma coisa. Uma picanha com vinho. É a única coisa que eu estava pensando. Eu estava lá no meio do mato, eu pensava na família inteira, daí eu lembrava da picanha com vinho, que é um meme que eu assistia. Eu vou comer uma picanha, depois eu quero uma coxinha com coca", brincou.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, Roberto iniciou a trilha no dia 31 de dezembro acompanhado de uma amiga. Durante o percurso, ela acabou se afastando e seguiu a descida com outros corredores, deixando o jovem sozinho no local.

O desaparecimento passou a ser investigado oficialmente no sábado (3), após a família registrar um boletim de ocorrência. A polícia ouviu a amiga que acompanhava Roberto, outros montanhistas e familiares. Segundo as autoridades, não há indícios de crime, e o caso foi tratado desde o início como um desaparecimento acidental.