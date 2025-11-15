Aposta de Porto Alegre leva prêmio de R$ 99 milhões na Mega-Sena

247 – Uma aposta feita em Porto Alegre (RS) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.940 da Mega-Sena, sorteado nesta sexta-feira (14), e garantiu um prêmio superior a R$ 99 milhões. A informação foi divulgada pela Agência Brasil, responsável pela publicação dos resultados oficiais das loterias.

Segundo a Agência Brasil, os números sorteados foram 07, 08, 09, 13, 22 e 53. Além do grande vencedor, outras apostas também foram contempladas nas faixas inferiores do prêmio.

Ganhadores das demais faixas

O sorteio registrou ainda 170 apostas ganhadoras na faixa de cinco dezenas, cada uma recebendo R$ 28.007,64. Já as 13.794 apostas que acertaram quatro dezenas ganharam R$ 568,96 cada.

O concurso marcou uma das premiações individuais mais altas do ano, reforçando o apelo que a Mega-Sena exerce entre apostadores em todo o país.

Próximo sorteio e prazos de apostas

O próximo concurso será realizado na terça-feira (18), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até 20h (horário de Brasília) nas lotéricas de todo o Brasil.

Para quem prefere apostar em grupo, o sistema de bolões permanece disponível até 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo oficial da Caixa. O valor da aposta simples segue em R$ 6.