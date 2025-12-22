Auxílio gás é pago a beneficiários nesta segunda; em dezembro 4,4 milhões de pessoas serão contempladas

247 - Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 9 recebem nesta segunda-feira, dia 22, a parcela de dezembro do Auxílio Gás. O valor do benefício é de R$ 110 e faz parte do calendário regular de pagamentos vinculado ao Bolsa Família.

As informações foram divulgadas originalmente pela Agência Brasil, que detalha que o programa alcança, neste mês, cerca de 4,4 milhões de famílias em todo o país. O Auxílio Gás tem duração prevista até o fim de 2026 e foi mantido integralmente após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no final de 2022.

O benefício corresponde a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos e é pago a cada dois meses. O cronograma segue o mesmo do Bolsa Família, com depósitos realizados de forma escalonada conforme o final do NIS. Os pagamentos de dezembro seguem até o dia 23, quando recebem os beneficiários com NIS final 0.

Para ter direito ao Auxílio Gás, é necessário estar incluído no CadÚnico e ter, no grupo familiar, ao menos um integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A legislação que instituiu o programa estabelece prioridade para a mulher responsável pela família, além de garantir preferência a mulheres em situação de violência doméstica.

Além do Auxílio Gás, o governo federal iniciou a implementação de um novo programa voltado à ampliação do acesso ao gás de cozinha. Em setembro, foi lançado o Gás do Povo, que substituirá gradualmente o modelo atual de transferência em dinheiro. Nesse novo formato, as famílias beneficiadas poderão retirar diretamente a recarga do botijão em revendedoras credenciadas.

A proposta do Gás do Povo é ampliar significativamente o alcance da política pública, triplicando o número de famílias atendidas e chegando a cerca de 15 milhões de beneficiários. No fim de novembro, a iniciativa começou a ser distribuída a aproximadamente 1 milhão de famílias em capitais como Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina, marcando o início da transição para o novo modelo de atendimento.