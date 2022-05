Benedita cozinha lula com chuchu de Dia das Mães e Pitanga comemora: “é o que vai dar em 2 de outubro”

Apoie o 247

247 - A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) também cozinhou lula com chuchu neste domingo (8), Dia das Mães. O prato foi sugerido por Geraldo Alckmin no lançamento do Movimento Vamos Juntos pelo Brasil neste sábado em SP e faz alusão aos dois personagens da chapa: ele, que incorporou o antigo apelido, e o petista.

A campanha de Lula publicou hoje uma receita de risoto com os dois ingredientes e o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, foi outro que cozinhou a receita no almoço para as mães.

No vídeo publicado por Benedita nas redes sociais, ela conversa com o marido, o cantor Antônio Pitanga. Ele pergunta o que ela vai fazer na cozinha. “Hoje é Dia das Mães e eu estou fazendo um prato muito muito muito especial”, responde a deputada.

Quando Benedita anuncia “lula com chuchu”, Pitanga comemora: “é o prato do ano, lula com chuchu. É o que vai dar em 2 de outubro. O Brasil inteiro… vamos tirar a barriga da miséria”.

“Isso é só uma pequena amostra”, anuncia Benedita.

Assista:

Feliz dia das mães! A receita por aqui foi... LULA COM CHUCHU!



Quem fez também? #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/KOpjRTfJPp

