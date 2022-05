Vídeo: deputado do PT faz ‘lula com chuchu’, sugerido por Alckmin, de almoço de Dia das Mães

Receita do deputado Alencar Santana (SP) leva ainda abobrinha e pimentão; “Tenho certeza que esse prato vai fazer sucesso durante o ano inteiro” edit

247 - O deputado federal Alencar Santana (PT-SP), líder da Minoria na Câmara, preparou para o almoço do Dia das Mães neste domingo (8) o prato que Geraldo Alckmin sugeriu no lançamento da candidatura de Lula neste sábado: lula com chuchu. “Vai ser o hit da gastronomia brasileira”, disse o candidato a vice em seu discurso.

Depois, o ex-presidente entrou na brincadeira e disse que “lula e chuchu será o prato da moda no Planalto” , numa referência à aliança.

A receita de Alencar leva ainda abobrinha e pimentão. “Tenho certeza que esse prato vai fazer sucesso durante o ano inteiro”, diz ele em vídeo postado nas redes sociais.

Segundo o deputado, o prato foi aprovado com louvor. "Ficou tão bom que nem consegui provar. Quando vi, já era", contou.

Assista:

Hoje é Dia das Mães e fiz pro nosso almoço especial o prato do momento: Lula com Chuchu, como sugeriu o @geraldoalckmin e aprovou o @LulaOficial 🦑🥘 pic.twitter.com/ugG2WYYLMJ — Deputado Alencar com #Lula13 (@AlencarBraga13) May 8, 2022

