Brazil Forum UK debate eleições, IA e nova ordem internacional em Oxford

247 - O Brazil Forum UK 2026 reúne, nesta sexta-feira (16) e sábado (17), autoridades, pesquisadores e especialistas brasileiros e britânicos na Universidade de Oxford, no Reino Unido. O foco do encontro é discutir o papel do Brasil em um cenário internacional marcado pela multipolaridade e pelas transformações políticas e tecnológicas.

Com o tema "Brasil líder de uma nova ordem global: diálogos para um mundo multipolar", o fórum terá debates sobre governança democrática, inteligência artificial, transição energética e combate às desigualdades. A programação será presencial, com transmissão online.

Entre os participantes confirmados estão o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso; o prefeito do Rio de Janeiro e candidato ao governo estadual, Eduardo Paes; a CEO da COP30, Ana Toni; a reitora fundadora da Blavatnik School of Government, Ngaire Woods; o embaixador do Brasil no Reino Unido, Antônio Patriota; a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka; o antropólogo Michel Alcoforado; e a bailarina Ingrid Silva.

Inteligência artificial e eleições

A programação inclui painéis sobre desinformação, polarização política e impactos da tecnologia nas democracias contemporâneas. Entre os temas previstos estão "A realidade em disputa: inteligência artificial e a erosão da verdade comum" e "Eleições 2026: cenários, riscos e tendências".

O debate sobre desigualdade social também integra a agenda do encontro, com participação de representantes do setor público, da iniciativa privada e de organizações da sociedade civil. Entre os nomes anunciados estão Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú; Natalia Paiva, CEO do Movimento pela Equidade Racial (Mover); e Marcel Fukayama, cofundador do Sistema B no Brasil.

"Em meio à diversidade de temas que compõem o Brazil Forum UK 2026, o combate às desigualdades se coloca como um eixo transversal indispensável às nossas discussões. Mais do que um tópico específico, trata-se de uma perspectiva que orienta o olhar sobre os principais desafios do Brasil, conectando diferentes áreas e reforçando a urgência de soluções integradas e sustentáveis", afirmou Fabiano Jorge Soares, secretário-geral do Brazil Forum UK 2026.

Representatividade acadêmica

A doutoranda Juliana Kaiser, coordenadora de conteúdo do fórum, também participa da programação. Pesquisadora da University College London (UCL), ela desenvolve estudos sobre misoginia, desigualdade social e equidade de gênero no Brasil.

Segundo pesquisa realizada pela própria doutoranda, Juliana é atualmente a única pessoa negra brasileira cursando doutorado no Reino Unido. Ela afirma que o perfil predominante entre brasileiros em programas de PhD no país é formado por homens brancos do Sudeste e oriundos de famílias de classe média alta.

"Meu compromisso como coordenadora de conteúdo inclui um olhar transversal às desigualdades de gênero e raça que ainda existem no Brasil", declarou Juliana Kaiser.

Prêmio de impacto social

O Brazil Forum UK 2026 também sediará a primeira edição do Prêmio Josué de Castro de Impacto Social, voltado a iniciativas brasileiras com atuação em desenvolvimento social. A premiação integra a programação oficial do evento e prevê a apresentação de projetos em Oxford.

A iniciativa reúne organizações da sociedade civil, startups de impacto, pesquisadores independentes e grupos de pesquisa. Os projetos concorrem nas categorias Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo de Impacto; Desenvolvimento Local e Territórios; e Educação, Capacitação e Mobilização Social.

Seis finalistas serão selecionados, e três vencedores terão despesas custeadas para apresentação presencial no Reino Unido, além de acesso a mentorias e conexões internacionais.

"A proposta do prêmio é conectar quem já está transformando realidades no Brasil com redes internacionais capazes de ampliar esse impacto", informaram os coordenadores da iniciativa.

Criado em 2016 por estudantes brasileiros no Reino Unido, o Brazil Forum UK se consolidou como espaço internacional de debates sobre políticas públicas e desenvolvimento brasileiro.