Lula critica IA nas eleições e diz que tecnologia pode favorecer “mentirosos”

247 - Durante a entrega de 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Camaçari, na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao uso da inteligência artificial em campanhas eleitorais e alertou para os riscos da disseminação de mentiras na política por meio da tecnologia. As declarações ocorreram nesta sexta-feira, durante discurso oficial do governo federal.

Ao abordar o tema, Lula relatou preocupação após participar da posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando ouviu uma defesa de restrições ao uso da inteligência artificial no período eleitoral.

“Eu tava na posse do presidente do Tribunal Eleitoral. E ele disse uma coisa assim: ‘Eu vou proibir inteligência artificial dois dias antes das eleições’. E eu achei maravilhoso”, afirmou.

Na sequência, o presidente disse que passou a refletir sobre os impactos da tecnologia na democracia e no processo eleitoral. Segundo Lula, a inteligência artificial possui aplicações importantes em diferentes áreas, mas representa um risco quando utilizada para manipular conteúdos políticos.

“Olha o que que é inteligência artificial. Inteligência artificial é a maior evolução desse mundo digital. Eu posso colocar a cara do (Jaques) Wagner, posso colocar a voz do Wagner e não é o Wagner. Eu posso colocar a sua cara e não é sua cara, não é você. Eu posso colocar a sua voz e não é você. Eu posso colocar você fazendo uma coisa boa ou fazendo uma coisa ruim”, declarou.

Apesar das críticas, Lula reconheceu que a tecnologia pode trazer benefícios em setores estratégicos.

“A inteligência artificial ajuda muito. Ajuda na saúde, ajuda na educação, ajuda na ciência e tecnologia. Ela tem uma importância muito grande”, disse.

O presidente, porém, questionou a presença desse tipo de ferramenta em campanhas eleitorais e afirmou que o eleitor precisa ter contato direto com candidatos reais.

“Na eleição, será que é necessário inteligência artificial? Na eleição as pessoas têm que votar numa coisa verdadeira de carne e osso. As pessoas não podem votar numa mentira”, afirmou.

Lula também comparou o processo eleitoral à escolha de pessoas de confiança na vida pessoal para defender autenticidade nas relações políticas.

“Você escolheria um padrinho pro seu filho pela inteligência artificial? Ou você quer conhecer uma pessoa que você gosta, que sabe o que é, que é honesta, pra dar o seu filho pra ser batizado?”, questionou.

O presidente afirmou ainda que a utilização da tecnologia durante campanhas pode favorecer a disseminação de conteúdos falsos e beneficiar candidatos desonestos.

“Eu fiquei pensando por que que a gente pode fazer para proibir em época de eleição, sobre a eleição, falar de inteligência artificial na política. Porque isso vai servir aos mentirosos!”, declarou.

Lula também fez uma defesa enfática da verdade na atividade política e criticou promessas que não são cumpridas.

“Porque como é mentira eu posso falar tudo bonitão. E a política é o tempo da verdade. O cara que mente na política deveria cair a língua dele. Porque ele, quando é eleito, foi eleito para representar o povo. Ele não pode mentir. É melhor dizer que não pode fazer do que dizer que vai fazer e não fazer”, disse.

Na sequência, Lula alertou para o potencial de manipulação de imagens e discursos de lideranças políticas. “Se a gente quiser, a gente pode fazer o Lula artificial fazer comício em 27 estados no mesmo dia no mesmo horário. Eu tô lá mas não tô”, declarou.

O presidente também disse que não pretende utilizar inteligência artificial em campanhas eleitorais e afirmou que políticos devem manter relação direta com os eleitores.

“Eu confesso a vocês: um cidadão que aprendeu a ter caráter com a dona Lindu não aceitará a inteligência artificial para fazer campanha política”, afirmou.

“Se tem uma coisa que um político tem que fazer é olhar nos olhos do povo e permitir que o povo olhe no olho dele pra saber quem tá mentindo”, concluiu Lula.