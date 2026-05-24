Caixa eleva prêmio da Mega 30 anos para R$ 320 milhões

247 - A Caixa Econômica Federal elevou para R$ 320 milhões a estimativa de prêmio da Mega 30 anos, cujo sorteio especial será realizado neste domingo (24), em São Paulo, sem possibilidade de acumulação do valor principal, as informações são da Agência Brasil.

O novo valor anunciado pela Caixa para o concurso 3.010 da Mega Sena 30 anos supera a previsão anterior, que era de R$ 300 milhões. De acordo com a Agência Brasil, se não houver apostas vencedoras na faixa principal, com acerto das seis dezenas, o prêmio será repartido entre os acertadores de cinco números, seguindo as regras da modalidade.

Sorteio da Mega 30 anos será no Espaço da Sorte

As seis dezenas da Mega 30 anos serão sorteadas a partir das 11h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. A edição especial integra a comemoração de três décadas da modalidade e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Segundo as informações divulgadas, o sorteio poderá ser acompanhado pelo canal da Caixa no YouTube e também pela página das Loterias Caixa no Facebook.

Prêmio especial não acumula

A principal característica desta edição especial da Mega 30 anos é que o prêmio não acumula. Isso significa que, caso nenhuma aposta acerte os seis números sorteados, o valor será distribuído entre os ganhadores das faixas seguintes, começando pelos acertadores de cinco dezenas.

A regra aumenta a expectativa em torno do concurso, já que o montante estimado de R$ 320 milhões será obrigatoriamente destinado aos apostadores premiados, conforme a distribuição prevista para a modalidade.

Apostas puderam ser feitas em lotéricas e canais digitais

Os apostadores que ainda não haviam registrado seus jogos puderam fazer as apostas até as 22h deste sábado (23). As apostas estavam disponíveis nas casas lotéricas de todo o país e também pelos canais digitais da Caixa.

Além do portal Loterias Caixa, o jogo pôde ser feito pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários dos sistemas Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa.

Jogo simples custa R$ 6

O jogo simples da Mega Sena, com seis números marcados, custa R$ 6. Para concorrer ao prêmio da Mega 30 anos, o apostador precisava selecionar seis dezenas, respeitando as regras da modalidade.

Com a estimativa elevada para R$ 320 milhões, o concurso especial da Mega 30 anos se tornou um dos principais sorteios das Loterias Caixa neste fim de semana, reunindo apostas presenciais e digitais em torno de um prêmio que não será acumulado.