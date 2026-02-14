Cartas falsas atribuídas à mãe de crianças mortas em Itumbiara e páginas fakes circulam nas redes sociais

247 - Em meio à comoção provocada pela tragédia familiar que abalou a cidade de Itumbiara, em Goiás, cartas falsas e páginas fakes atribuídas à mãe das crianças assassinadas pelo pai começaram a circular nas redes sociais.

As mensagens são atribuídas a Sarah Tinoco Araújo, mãe dos meninos, e apresentam relatos emocionais sobre dor, saudade e sofrimento. No entanto, segundo pessoas próximas à família, não houve qualquer manifestação pública oficial por parte dela até o momento. Os conteúdos foram publicados em perfis falsos criados em redes sociais com o nome da mãe.

O episódio ocorreu na quarta-feira (11), quando o secretário de Governo municipal, Thales Naves Alves Machado, atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida.

O filho mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Cravalho, mas não resistiu aos ferimentos. Já Benício Araújo, de 8 anos, permaneceu internado em estado gravíssimo e morreu na tarde de sexta-feira (13).

Antes do crime, Thales publicou uma mensagem nas redes sociais com declarações de amor aos filhos. “Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito”, escreveu.

Posteriormente, em uma carta de despedida também divulgada online, ele pediu desculpas a familiares e amigos, mencionou dificuldades no casamento.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás, que apura as circunstâncias da tragédia. Enquanto isso, autoridades e pessoas próximas à família alertam para a circulação de conteúdos falsos nas redes sociais, reforçando que qualquer manifestação atribuída à mãe das vítimas não deve ser considerada verdadeira sem confirmação oficial.