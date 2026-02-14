Velório de segunda criança morta pelo pai ocorre na casa do avô, prefeito de Itumbiara

247 - O velório de Benício Araújo Machado, de 8 anos, é realizado neste sábado (14) em Itumbiara, no sul de Goiás. O menino estava internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Itumbiara depois de ter sido baleado pelo próprio pai, que atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida.As informações foram publicadas originalmente pelo g1 Goiás.

O corpo da criança está sendo velado na casa do avô e prefeito do município, Dione Araújo. O sepultamento está previsto para as 9h, no Cemitério Avenida da Saudade. O irmão mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, também foi velado na residência da família, na quinta-feira (12).

Em nota oficial, a Prefeitura de Itumbiara decretou luto por três dias a partir de quinta-feira (12), em sinal de respeito e solidariedade aos familiares. A tragédia causou forte comoção na cidade, que acompanha de perto os desdobramentos do caso.Segundo a polícia, os disparos ocorreram na casa da família, na quarta-feira (11).

O autor foi o secretário de Governo do município, Thales Naves Alves Machado, que atingiu os dois filhos e depois se matou. Ele e Miguel morreram no mesmo dia. Benício permaneceu internado por dois dias, mas não resistiu aos ferimentos, com o óbito confirmado na sexta-feira (13).

Familiares relataram que a mãe das crianças estava viajando no momento do crime. A descoberta da ocorrência veio após uma publicação em tom de despedida no perfil do secretário nas redes sociais, posteriormente apagada. Horas antes dos disparos, ele havia divulgado um vídeo com os filhos e escreveu na legenda: “Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito”.

A Polícia Civil informou que instaurou procedimento para apurar os fatos e que as investigações seguem em andamento. Até o momento, não há indícios de participação de outras pessoas no crime. Enquanto isso, a cidade tenta lidar com o impacto de uma das maiores tragédias recentes envolvendo uma família ligada à administração municipal.