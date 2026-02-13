Prefeitura confirma morte de segunda criança baleada pelo pai em Itumbiara, interior de Goiás
Thales Naves Alves Machado, secretário de Governo da cidade, atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida
247 - O segundo filho do secretário de Governo de Itumbiara (GO), Thales Naves Alves Machado, morreu por volta das 19h de sexta-feira (13), segundo a prefeitura do município. A vítima, Benício Araújo Machado, de 8 anos, estava internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual São Marcos desde a madrugada de quinta-feira (12), após ser baleada pelo pai. As informações são do jornal O Globo.
O irmão mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, também foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas não resistiu. Após atirar contra os filhos, Thales Machado tirou a própria vida. De acordo com as autoridades, equipes da Polícia Militar foram acionadas, realizaram o isolamento da área e aguardaram a chegada das demais forças de segurança após o caso.
Polícia Civil investiga caso
A Polícia Civil abriu procedimento para investigar a ocorrência. Segundo a corporação, o caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio do autor. A polícia informou que, até o momento, não há indícios de participação de terceiros.
O velório da criança será realizado a partir das 7h de sábado (14), na residência do prefeito Dione Araújo. O sepultamento está previsto para o Cemitério Avenida da Saudade, com horário ainda a ser definido. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), manifestou pesar nas redes sociais e afirmou que o episódio causou "consternação". Ele informou ainda que suspendeu compromissos e se deslocou para Itumbiara.
Assassino era genro do prefeito e pré-candidato a deputado
Thales Machado era genro do prefeito Dione Araújo e havia sido lançado como pré-candidato a deputado estadual. Segundo registros públicos e publicações locais, ele participava com frequência de agendas institucionais e eventos oficiais.
Antes do crime, publicações nas redes sociais indicavam mensagens direcionadas aos filhos. Veículos locais relataram que também houve postagem em que ele pedia desculpas pelo ato e sugeria que a motivação estaria ligada ao fim do relacionamento com a mãe das crianças.