Prefeitura confirma morte de segunda criança baleada pelo pai em Itumbiara, interior de Goiás

247 - O segundo filho do secretário de Governo de Itumbiara (GO), Thales Naves Alves Machado, morreu por volta das 19h de sexta-feira (13), segundo a prefeitura do município. A vítima, Benício Araújo Machado, de 8 anos, estava internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual São Marcos desde a madrugada de quinta-feira (12), após ser baleada pelo pai. As informações são do jornal O Globo.

O irmão mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, também foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas não resistiu. Após atirar contra os filhos, Thales Machado tirou a própria vida. De acordo com as autoridades, equipes da Polícia Militar foram acionadas, realizaram o isolamento da área e aguardaram a chegada das demais forças de segurança após o caso.

Polícia Civil investiga caso

A Polícia Civil abriu procedimento para investigar a ocorrência. Segundo a corporação, o caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio do autor. A polícia informou que, até o momento, não há indícios de participação de terceiros.

O velório da criança será realizado a partir das 7h de sábado (14), na residência do prefeito Dione Araújo. O sepultamento está previsto para o Cemitério Avenida da Saudade, com horário ainda a ser definido. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), manifestou pesar nas redes sociais e afirmou que o episódio causou "consternação". Ele informou ainda que suspendeu compromissos e se deslocou para Itumbiara.

Assassino era genro do prefeito e pré-candidato a deputado

Thales Machado era genro do prefeito Dione Araújo e havia sido lançado como pré-candidato a deputado estadual. Segundo registros públicos e publicações locais, ele participava com frequência de agendas institucionais e eventos oficiais.

Antes do crime, publicações nas redes sociais indicavam mensagens direcionadas aos filhos. Veículos locais relataram que também houve postagem em que ele pedia desculpas pelo ato e sugeria que a motivação estaria ligada ao fim do relacionamento com a mãe das crianças.