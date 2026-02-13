Criança baleada por secretário em Itumbiara segue na UTI

247 - O filho caçula do secretário de Governo de Itumbiara (GO), Thales Machado, continua internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual São Marcos, após ter sido baleado na madrugada de quinta-feira (12). A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação do município, segundo o jornal O Globo.

De acordo com as autoridades, o menino de 8 anos foi atingido por disparos efetuados pelo próprio pai. O outro filho do secretário, de 12 anos, também foi baleado e chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos. Inicialmente, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) informou que as duas crianças haviam morrido, mas posteriormente corrigiu a informação e confirmou que o mais novo sobreviveu, embora permaneça em estado grave.

Investigação em andamento

A Polícia Militar informou que isolou o local da ocorrência até a chegada das demais equipes. A Polícia Civil abriu procedimento para apurar o caso, que segue sob investigação.

Em nota, a corporação declarou: "A Polícia Civil informa que, neste momento, o caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. Até o presente estágio, não há elementos que indiquem a participação de terceiros".

Repercussão e manifestações

O caso provocou forte repercussão em Goiás. Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que o episódio gerou "consternação" e colocou o estado em luto. Ele informou que suspendeu compromissos oficiais e se dirigiu a Itumbiara acompanhado da esposa, Gracinha Caiado.

Em publicação, o governador escreveu: "A notícia de violência dentro de um lar, sobretudo quando crianças são vítimas, atinge em cheio a família e coloca todo o nosso Estado de luto. Neste momento de extrema dor, me solidarizo com os familiares, amigos e com toda a comunidade itumbiarense. Em especial, abraço fraterno ao meu amigo, o prefeito Dione Araújo".

Contexto político

Thales Machado é genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, e havia sido lançado como pré-candidato a deputado estadual. Em entrevista a um podcast local, o prefeito destacou a atuação do secretário na gestão municipal.

Na ocasião, afirmou: "O Thales ainda é jovem, mas ele tem a confiança. Ajudou muito na gestão. Ele tem uma facilidade de ter acesso e conseguir os benefícios que a cidade precisa. Ele tem me ajudado muito nesse sentido. É isso que Itumbiara precisa, um deputado que cuide da cidade".

Antes do crime, segundo veículos da imprensa local, Machado teria feito uma publicação nas redes sociais pedindo desculpas pelo ato e indicando que a motivação estaria relacionada ao fim do relacionamento com a mãe das crianças, Sarah Tinoco. Horas antes dos disparos, ele publicou imagens dos filhos — um durante uma aula de luta e outro desenhando em um caderno, sentado em seu colo — acompanhadas da mensagem: "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito".

O secretário era considerado homem de confiança do prefeito e participava frequentemente de compromissos públicos, como reuniões administrativas, eventos religiosos, shows e inaugurações. Nas redes sociais, há diversas imagens compartilhadas recentemente em que Machado aparece ao lado de Dione Araújo e de Sarah Tinoco, em agendas oficiais em Itumbiara e municípios da região.

A investigação segue em curso para esclarecer todos os detalhes do caso.