Choquei compartilha vídeo de suposta traição que resultou em tragédia em Itumbiara e causa revolta nas redes

247 - O perfil Choquei publicou no X (antigo Twitter) um vídeo que, segundo a própria postagem, faria parte de um material produzido por um detetive particular, contratado pelo secretário de Governo de Itumbiara (GO), Thales Machado, para investigar uma suposta traição de sua esposa.

De acordo com o perfil, o secretário teria encomendado a investigação após suspeitas de infidelidade e recebido “um material completo, com fotos e vídeos” horas antes de cometer a tragédia: ele matou os filhos e, em seguida, tirou a própria vida.

Na postagem, a Choquei afirmou: "O secretário de Governo de Itumbiara contratou um detetive para vigiar a esposa após suspeitas de traição. Horas antes de matar os filhos e tirar a própria vida, ele recebeu do profissional um material completo, com fotos e vídeos que comprovaram as traições."

A publicação rapidamente viralizou e gerou revolta entre usuários da rede, principalmente pelo teor do conteúdo divulgado e pelo contexto envolvendo um crime familiar. O caso também provocou forte repercussão por expor imagens associadas a uma tragédia, ampliando a circulação de detalhes íntimos ligados ao episódio.