Secretário que matou filho e tirou a própria vida era genro do prefeito

247 - A cidade de Itumbiara, no sul de Goiás, foi abalada nesta quarta-feira (11) por um crime que envolveu o secretário de Governo da Prefeitura, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos. Ele atirou contra os dois filhos dentro do contexto familiar, provocando a morte do menino mais velho, de 12 anos, e deixando o mais novo, de 8 anos, gravemente ferido. Após os disparos, o secretário tirou a própria vida.

Segundo informações divulgadas na reportagem original, Thales era genro do prefeito Dione Araújo e mantinha um casamento de 15 anos com a mãe das crianças. O caso gerou forte comoção no município e repercussão em toda a região.

Crime em Itumbiara

De acordo com os dados divulgados, o secretário efetuou disparos contra os dois filhos. O menino de 12 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a criança de 8 anos foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, onde passou por procedimento cirúrgico.

O estado de saúde do menino sobrevivente é considerado grave, conforme as informações disponíveis até o momento.

Estado de saúde do sobrevivente

Em nota oficial, o Hospital Estadual de Itumbiara informou que não fornece detalhes clínicos individualizados. A unidade declarou que “não divulga informações sobre o estado de saúde de pacientes específicos, em respeito ao sigilo médico, à ética profissional e à legislação vigente, especialmente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).”

A tragédia envolvendo o secretário municipal e sua família mobilizou autoridades locais e provocou ampla repercussão em Itumbiara, município do sul goiano, onde Thales exercia função de destaque na administração pública.