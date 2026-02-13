Itumbiara: homem deixou carta no Instagram momentos antes de matar filhos e se suicidar

247 - Uma tragédia familiar chocou Itumbiara na madrugada desta quinta-feira (12). O secretário municipal Thales Naves Alves Machado atirou contra os dois filhos, de 12 e 8 anos, e depois tirou a própria vida. Antes do crime, ele publicou no Instagram uma carta de despedida, que mais tarde teve o perfil fechado.

.Na postagem, feita na segunda-feira (9), o secretário se apresentou e falou da família. “Meu nome é Tales Machados, sou pai do Miguel, pai do Benício, sou casado com a Sara [...] que eu estou construindo a minha família, que é o que a gente tem de mais importante na minha vida.” No texto, ele afirma que nunca imaginou que aquele dia chegaria, mas que a situação teria alcançado um “limite improvável”, ao se referir à esposa, com quem era casado havia 15 anos.

Machado escreveu que desconfiava de mudanças de comportamento e que a companheira teria deixado a cidade para encontrar outra pessoa. “Ela estava diferente há alguns dias, de onde veio a desconfiança, mas nunca imaginei que faria isso, semana passada ainda falei: se não estivermos bem vamos manter o respeito e falar antes, mas ela não ouviu e preferiu isso.” Em outro trecho, ele indica que os filhos estavam incluídos em seus planos: “Partimos eu e meus meninos que agora são anjos que infelizmente vieram comigo.”

Na carta, o secretário pede perdão e diz que todos sabem como ele é “intenso e verdadeiro”, afirmando que não conseguiria viver com “essas lembranças”. Ele se desculpa diretamente com o prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, que também é seu sogro, mas reconhece que não há perdão para o que fez. Ao final, dirige-se à esposa e escreve: “Só queria a verdade e o respeito que você infelizmente não teve e ainda com uma pessoa desqualificada e um malandro que existe em nossa cidade.”

De acordo com a TV Anhanguera, o filho mais velho chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas não resistiu. O mais novo foi encaminhado ao Hospital Estadual de Itumbiara, passou por cirurgia e estava internado em estado grave, mas também morreu.

A ocorrência é investigada pela Polícia Civil de Goiás como homicídio seguido de suicídio. Em nota, a corporação informou que, até o momento, o caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado e que não há indícios de participação de terceiros. A Polícia Científica do Estado de Goiás também divulgou comunicado expressando “profundo pesar diante do ocorrido”.

O episódio reacende o debate sobre saúde mental e prevenção. Se você ou alguém próximo estiver passando por sofrimento emocional intenso, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) funciona 24 horas pelo telefone 188 e também atende por chat e e-mail, além dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da sua cidade.