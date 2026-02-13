Menino de 8 anos baleado em Itumbiara permanece na UTI

247 - A criança de 8 anos atingida por disparos efetuados pelo próprio pai em Itumbiara (GO) permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O garoto, filho mais novo do secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, passou por cirurgia após ser baleado.

Segundo a reportagem da Veja, o irmão do menino, Miguel, de 12 anos, também foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o estado clínico atualizado da criança hospitalizada.

A Polícia Civil de Goiás instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso, registrado na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a corporação, as investigações estão sob responsabilidade do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara.

Em nota oficial, a instituição afirmou: “A Polícia Civil de Goiás informa que instaurou inquérito policial para apurar os fatos ocorridos na madrugada desta quinta, envolvendo Thales Machado e seus filhos. A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH), que já adotou as providências iniciais cabíveis”.

A corporação acrescentou que o episódio é tratado, neste estágio, como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. “A Polícia Civil informa que, neste momento, o caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. Até o presente estágio, não há elementos que indiquem a participação de terceiros. O GIH acompanhou os trabalhos da perícia técnico-científica até a remoção do corpo e segue em campo com levantamentos, oitivas e requisições periciais, preservando o sigilo do inquérito e respeitando a dor dos familiares”, declarou.

A investigação segue em andamento, com coleta de depoimentos e análise de provas técnicas, enquanto as autoridades mantêm o sigilo dos procedimentos.