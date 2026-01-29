Cientistas descobrem planeta parecido com a Terra e que pode ter vida

247 - Astrônomos identificaram um possível planeta com dimensões muito semelhantes às da Terra orbitando uma estrela a cerca de 150 anos-luz de distância, na Via Láctea. Batizado de HD 137010 b, o corpo celeste tem aproximadamente 6% a mais de tamanho que o nosso planeta e ocupa uma região considerada estratégica em torno de sua estrela, o que levanta a hipótese de condições favoráveis à existência de água líquida em sua superfície.

A descoberta é resultado de um trabalho conjunto de pesquisadores da Universidade do Sul de Queensland (UniSQ), da Universidade de Harvard e da Universidade de Oxford. O estudo foi publicado na revista científica Astrophysical Journal Letters e descreve o HD 137010 b como um planeta situado em uma espécie de transição entre a Terra e Marte, tanto em termos de tamanho quanto de posição orbital.

O planeta orbita sua estrela a uma distância comparável à que Marte mantém do Sol. Essa localização o coloca dentro da chamada zona habitável, conceito usado na astronomia para definir a faixa em que, teoricamente, a água pode existir em estado líquido na superfície de um planeta. Por essa razão, os cientistas consideram o objeto um candidato relevante na busca por mundos potencialmente habitáveis fora do Sistema Solar.

Autor principal do estudo, o astrônomo Alex Venner avalia que as condições do HD 137010 b oferecem uma probabilidade significativa, embora limitada, de habitabilidade. Segundo ele, há cerca de 50% de chance de o planeta reunir características compatíveis com esse cenário. “Realmente no limite do que consideramos possível em termos de potencial habitabilidade”, afirmou o pesquisador ao descrever a posição e as condições do planeta.

Apesar do entusiasmo gerado pela descoberta, o HD 137010 b ainda não é classificado como um planeta confirmado. No artigo científico, ele aparece como um “candidato”, já que são necessárias pelo menos mais uma observação independente para comprovar definitivamente sua existência. Esse tipo de confirmação é essencial para validar os dados obtidos até agora.

Outro fator que impõe cautela é o ambiente estimado do planeta. Embora a estrela HD 137010 seja semelhante ao Sol, ela é mais fria e menos brilhante. Com isso, o planeta receberia menos de um terço da quantidade de luz e calor que chega à Terra. As estimativas indicam que a temperatura máxima na superfície poderia atingir cerca de -68 °C, valor muito próximo da temperatura média de Marte, que é de aproximadamente -65 °C.

Somente com novas observações será possível confirmar se o HD 137010 b é, de fato, um planeta e aprofundar a análise sobre suas características físicas. Esses dados adicionais também permitirão avaliar com mais precisão se esse mundo distante pode oferecer condições mínimas para a presença de água líquida e, em termos teóricos, algum tipo de vida.