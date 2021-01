Colapso sem fim: Amazonas identifica sumiço de 60 mil vacinas contra o coronavírus

247 - Com um sistema de saúde em colapso por causa da pandemia do coronavírus, Manaus (AM) também sofre com o sumiço de 60 mil vacinas contra a doença. Os municípios do Amazonas receberam 282.320 vacinas, porém 221.593 mil foram distribuídas. A informação foi publicada pelo telejornal JAM 2 edição.

Além do sumiço de vacinas, a capital amazonense teve de receber tubos de oxigênio da Venezuela e de outros estados brasileiros devido à falta desse elemento químico em unidades de saúde do município, o que levou o Tribunal de Contas da União (TCU) a abrir uma investigação contra o ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello.

Até os militares, uma das principais categorias associadas ao bolsonarismo, cobram do ministro mais atuação em cidades do Amazonas e do Pará.

A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou um ofício à Corte informando que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise.

O governo federal distribuiu as vacinas para o Estado do Amazonas.



O governo distribuiu aos municípios.



A imprensa comparou as doses enviadas do ministério da saúde com as enviadas aos municípios e a conta não fechou.



