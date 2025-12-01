Contran põe fim à exigência de autoescola para tirar CNH

247 - O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aprovou nesta segunda-feira (1), por unanimidade, resolução que moderniza o processo de obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A resolução, proposta pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministério dos Transportes, comandado por Renan Filho, simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e, segundo a pasta, pode reduzir em até 80% o custo total da CNH.

Segundo Renan Filho, que celebrou a decisão na rede X, a medida irá beneficiar milhões de brasileiros, "atualmente excluídos pelo alto preço e pela burocracia", disse em postagem. "Em breve, a medida entrará em prática com a publicação em Diário Oficial", anunciou.