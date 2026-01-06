Eliza Samudio: Consulado confirma que recebeu passaporte encontrado em Portugal

247 - O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa confirmou, na manhã desta terça-feira (6), que recebeu um passaporte atribuído a Eliza Samudio, atriz e modelo paranaense considerada morta em 2010. Segundo o órgão, o documento foi entregue oficialmente na última sexta-feira (2) e permanece sob custódia enquanto aguarda orientação do Ministério das Relações Exteriores.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, em reportagem assinada por Vitor Bonets, Bruna Lopes, Thomaz Coelho e Julia Farias. O caso voltou a ganhar repercussão após a divulgação de que o passaporte teria sido encontrado em um imóvel localizado em Portugal no fim de 2025.

De acordo com o Portal Leo Dias, que noticiou inicialmente o paradeiro do documento, o passaporte estava em um apartamento alugado. Um homem não identificado teria localizado o item entre livros guardados em uma estante do imóvel.

O Consulado informou ainda que aguarda um posicionamento do Itamaraty para definir qual será a destinação do documento, não detalhando, até o momento, quais procedimentos administrativos serão adotados.

Irmão acredita que documento seja verdadeiro

Em entrevista à CNN Brasil, o irmão de Eliza Samudio, Arlie Moura, de 27 anos, afirmou acreditar que o passaporte seja autêntico, com base nas informações pessoais contidas no documento. Segundo ele, dados como filiação, data de nascimento e nome completo coincidem com os da irmã.

Apesar disso, Arlie destacou que ainda não há confirmação oficial das autoridades brasileiras. “Não posso bater o martelo”, afirmou. Ele acrescentou que, com as informações disponíveis até agora, acredita que o documento seja, de fato, de Eliza.

Em relato enviado à reportagem, Arlie disse que soube do caso pela imprensa. “Eu, como sempre, sei só pela mídia, não falo com minha mãe”, declarou. Ele afirmou ainda que segue aguardando novos esclarecimentos e acompanhando o desenrolar do caso.

Relembre o caso Eliza Samudio

Eliza Samudio desapareceu em 4 de junho de 2010, após informar amigos que faria uma viagem. À época, ela tinha 25 anos e nunca mais foi vista. Posteriormente, passou a ser considerada morta depois que suspeitos confessaram o assassinato, embora os restos mortais jamais tenham sido encontrados.

Entre o fim de 2008 e o início de 2009, Eliza conheceu Bruno Fernandes de Souza, então goleiro titular do Flamengo. Os dois mantiveram um relacionamento extraconjugal, e a modelo engravidou do atleta, tornando pública a gestação em 2009. Bruno, que era noivo, negou inicialmente a paternidade.

Durante a gravidez, Eliza registrou boletins de ocorrência. O filho do casal, Bruninho, nasceu em fevereiro de 2010. Meses depois, em junho, Eliza desapareceu. O último local onde teria sido vista foi o sítio de Bruno, em Minas Gerais.

Durante as investigações, a polícia encontrou roupas e fraldas no local. O filho de Eliza foi localizado posteriormente na periferia de Belo Horizonte. Réus condenados pelo crime relataram que a modelo teria sido estrangulada e esquartejada após a morte, versões que nunca puderam ser totalmente comprovadas devido à ausência do corpo.

Condenação do ex-goleiro

O caso foi amplamente divulgado em todo o país e apontado como uma trama planejada. Em 2013, Bruno Fernandes foi condenado a 20 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, além de sequestro e cárcere privado de Bruninho. O ex-goleiro nunca confessou ter premeditado o crime.

A confirmação do recebimento do passaporte pelo consulado brasileiro reacendeu o interesse público sobre o caso, mas, até o momento, não altera as conclusões judiciais já estabelecidas. As autoridades seguem avaliando os próximos passos administrativos relacionados ao documento encontrado em Portugal.