Em nota, família de Pedro Turra lamenta morte de Rodrigo Castanheira

247 - A família de Pedro Turra divulgou uma nota de pesar neste sábado (7/2) em que prestou solidariedade e lamentou a morte de Rodrigo Castanheira, adolescente que estava internado desde o dia 23 de janeiro no Hospital Brasília, em Águas Claras.

A informação foi publicada pelo Correio Braziliense, Rodrigo havia sido atacado por Pedro Turra e, no dia do episódio, levou um soco, caiu e bateu a cabeça na porta de um carro. Ele foi socorrido e internado com traumatismo craniano, permanecendo hospitalizado por cerca de duas semanas até não resistir às complicações e morrer neste sábado.

Na manifestação pública, a família de Pedro Turra afirmou estar solidária aos parentes e amigos da vítima. “Neste momento de imensa dor, nos unimos aos pais, familiares e amigos, expressando nossas mais sentidas condolências e desejando que encontrem amparo, conforto e força para atravessar este período de luto”, diz a nota divulgada.

O caso ganhou repercussão desde o dia da agressão. Logo após o ataque, Pedro Turra chegou a ser preso, mas foi liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 24,3 mil. Em 30 de janeiro, no entanto, a Justiça decretou a prisão preventiva do ex-piloto, que voltou a ser detido.

Após a agressão contra Rodrigo, outras três vítimas procuraram a polícia e relataram novos episódios envolvendo Pedro Turra. Segundo os registros, há relatos de outros dois casos de agressão física e de que ele teria forçado uma menor de idade a ingerir bebida alcoólica, além de aplicar choques com teaser.

Atualmente, Pedro Turra está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em cela individual. A defesa alegou risco à integridade física do detento, o que motivou a medida. As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso e a responsabilidade do acusado nos diferentes episódios relatados.