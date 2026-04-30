Estrangulamento e assassinato: o que a nova perícia diz sobre a morte de PC Siqueira

247 - Uma perícia independente encomendada pela família do influenciador PC Siqueira concluiu que ele foi vítima de homicídio, contrariando a versão oficial de suicídio divulgada anteriormente. As informações foram publicadas pelo g1 nesta quarta-feira (30).

Segundo o novo parecer técnico, Paulo Cezar Goulart Siqueira teria sido estrangulado com um fio de fones de ouvido dentro do apartamento onde morava, na Zona Sul de São Paulo. O influenciador foi encontrado morto em 27 de dezembro de 2023, aos 37 anos.

A análise particular contesta diretamente os laudos produzidos por órgãos oficiais, como o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC), ligados à Polícia Técnico-Científica.

Em 2025, esses órgãos concluíram que a causa da morte foi suicídio por enforcamento com uma cinta de catraca. De acordo com a versão oficial apresentada até então, o influenciador teria tirado a própria vida na presença da ex-namorada, Maria Luiza Lopes Watanabe. A defesa dela apresentou posicionamento à época, que integra os autos da investigação.

A divergência entre os laudos amplia a complexidade do caso, que segue sob investigação da Polícia Civil de São Paulo desde 2023. Recentemente, a Justiça determinou a continuidade das apurações, reabrindo discussões sobre as circunstâncias da morte.O novo documento pericial pode levar à revisão de conclusões anteriores e à realização de novas diligências, a depender da avaliação das autoridades responsáveis pelo inquérito.

Quem era PC Siqueira

O paulista de Guarulhos ganhou fama em 2010, fazendo parte da chamada "primeira geração do YouTube", com seu canal "MASPOXAVIDA", onde publicava vídeos variados. Ele foi considerado "Webcelebridade do ano" em 2011.

A partir de 2011, passou a conciliar as atividades na internet com seu trabalho como apresentador na MTV, onde comandou os programas “PC na TV”, “MTV Games” e “Nunca Verão”. Em 2013, ele foi dispensado pela emissora.

Em 2015, ele retornou para a televisão com o programa "Jorgecast" com Cauê Moura, na PlayTV. Os dois ao lado de Rafinha Bastos criaram o canal no YouTube "Ilha de Barbados", em 2017.

No mesmo período, PC revelou sofrer de ansiedade, síndrome do pânico e depressão – assuntos abordados frequentemente pelo youtuber nas redes sociais.

Acusações de pedofilia

Durante a pandemia do coronavírus, PC foi acusado de pedofilia. Um vídeo que circulava nas redes sociais mostrava uma suposta troca de mensagens na qual ele admitia atos de pedofilia.

Na época, ele repudiou as acusações e afirmou ser alvo de uma “articulação criminosa” que tentou acusá-lo de algo que jamais cometeria, e classificou a acusação como “mentira escancarada e grotesca”.