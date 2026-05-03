Ex-pipoqueiro que virou juiz: Entenda as humilhações e grosserias que culminaram em sua demissão

247 - A demissão do juiz substituto Robson José dos Santos, em Rondônia, foi sustentada por uma série de condutas consideradas incompatíveis com o exercício da magistratura. Conhecido por uma trajetória marcada pela superação, de vendedor de pipoca nas ruas do Recife até a carreira judicial, ele teve o cargo interrompido após processo administrativo no Tribunal de Justiça de Rondônia.

As informações foram publicadas pelo Metrópoles, em reportagem de Mirelle Pinheiro. Segundo a publicação, o tribunal afirmou que o processo respeitou todas as garantias legais, incluindo o direito à ampla defesa, e que a demissão não decorreu de um episódio isolado, mas de um conjunto de atitudes apuradas dentro e fora do fórum.

Relatos de tratamento desrespeitoso

Entre os principais pontos analisados no processo está a relação de Robson José dos Santos com servidores, assessores e estagiários. O magistrado foi acusado de adotar postura grosseira e desrespeitosa no ambiente de trabalho.

Relatos reunidos durante a apuração descreveram um clima de tensão constante. As queixas também envolveram a forma de tratamento dispensada a advogados e outros operadores do direito, em episódios classificados como descorteses.

Um dos casos citados no processo ocorreu quando servidores organizaram um café da manhã para receber o juiz. Segundo a apuração, ele teria feito um comentário depreciativo na ocasião, episódio que passou a integrar o conjunto de fatos analisados pelo tribunal.

Condutas consideradas incompatíveis

A decisão do TJRO também levou em conta práticas administrativas consideradas graves. Uma delas envolve a suposta determinação para que uma servidora compartilhasse senha de acesso institucional com uma pessoa sem vínculo com o tribunal.

A situação foi tratada como sensível por envolver possível violação de sigilo funcional. Para o tribunal, esse tipo de conduta afronta normas básicas de funcionamento do Judiciário e reforça o entendimento de que houve desrespeito a deveres funcionais.

O processo ainda menciona decisões e posturas classificadas como incompatíveis com princípios como legalidade, razoabilidade e prudência. Esses elementos foram considerados na avaliação sobre a permanência do magistrado na função.

Atuação em audiências também foi analisada

Outro ponto destacado na apuração envolve a condução de audiências. Embora os detalhes completos não tenham sido apresentados no trecho divulgado, o caso foi citado como parte do conjunto de episódios examinados pelo tribunal.

A análise administrativa buscou avaliar não apenas fatos pontuais, mas a existência de um padrão de comportamento. Segundo o TJRO, as condutas atribuídas ao juiz substituto revelaram incompatibilidade com as responsabilidades e exigências da magistratura.

Carreira marcada por trajetória de superação

Robson José dos Santos havia ganhado notoriedade por sua história pessoal. Antes de ingressar na magistratura, trabalhou como vendedor de pipoca nas ruas do Recife, trajetória que passou a ser associada à ideia de ascensão social por meio dos estudos e da carreira pública.

A demissão, no entanto, colocou a trajetória em outro contexto. Para o tribunal, a história de superação não afastou a gravidade dos fatos apurados no processo administrativo.

Processo administrativo e ampla defesa

De acordo com o Tribunal de Justiça de Rondônia, o procedimento observou as garantias legais previstas. O órgão destacou que Robson José dos Santos teve direito à ampla defesa durante a tramitação do caso.

A decisão pela demissão foi baseada no entendimento de que o conjunto de condutas atribuídas ao magistrado violou padrões esperados de quem exerce a função judicial. O caso expõe a dimensão disciplinar da magistratura e a responsabilidade institucional associada ao cargo.