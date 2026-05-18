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      Executivo chileno é preso no Brasil por racismo e homofobia após atacar comissário da Latam (vídeo)

      Passageiro chileno foi preso após ser filmado ofendendo comissário de bordo em voo de Guarulhos para Frankfurt

      As ofensas foram filmadas em um voo para Frankfurt no último domingo (10/5). O homem foi preso na última sexta-feira (15/5) (Foto: Reprodução)
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      247 - A Agência Nacional de Aviação Civil repudiou a conduta de um passageiro chileno preso sob acusação de racismo e homofobia durante um voo da Latam com destino a Frankfurt, na Alemanha. O caso, registrado em vídeo, envolveu ofensas contra um comissário de bordo e passou a ser acompanhado pela agência dentro de suas atribuições legais e regulatórias.

      As informações são do Metrópoles. Segundo a publicação, a Anac divulgou nota pública neste domingo (17), dois dias após a prisão do passageiro, ocorrida na sexta-feira (15), quando ele retornava de uma viagem.

      Na manifestação, a agência afirmou que atitudes discriminatórias e agressivas contra tripulantes são incompatíveis com o ambiente de segurança exigido na aviação civil.

      “Para a Anac, são inadmissíveis atitudes discriminatórias e agressivas dirigidas à tripulação, especialmente em ambiente operacional, onde a segurança, o respeito mútuo e a integridade física e emocional de passageiros e profissionais devem ser preservados de forma absoluta”, escreveu a agência.

      A Anac também informou que acompanhará o caso “no âmbito de suas competências legais e regulatórias” junto à companhia aérea. A agência acrescentou que a apuração levará em conta as “normas da aviação civil”.

      O episódio ocorreu durante o embarque em um voo da Latam que partiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Frankfurt, no domingo (10). De acordo com a Polícia Federal, o crime foi cometido ainda durante o embarque do passageiro.

      As imagens feitas dentro da aeronave mostram o homem insultando um comissário de bordo. No vídeo, ele também aparece fazendo gestos imitando um macaco.

      A prisão do passageiro, identificado como Maldini no relato original, foi realizada na sexta-feira (15), quando ele retornava de viagem. O caso ganhou repercussão no sábado (16), mas a Anac informou que tomou conhecimento do episódio apenas no domingo (17).

      Além da nota de repúdio, a agência lembrou que novas normas mais rígidas para passageiros que adotarem condutas inadequadas em voos entram em vigor em 14 de setembro.

      Segundo a Anac, atitudes desse tipo “poderão ser enquadradas na categoria gravíssima, com a aplicação de multa de R$ 17,5 mil e inclusão do nome do passageiro em lista de impedimento de embarque”.

      Após a repercussão do caso, a empresa chilena Landes, empregadora do executivo, informou que tomou conhecimento do episódio pela imprensa e decidiu afastá-lo do trabalho.

      “A Landes tomou conhecimento, através da mídia, dos eventos ocorridos em 10 de maio em um voo comercial da Latam, envolvendo um executivo da empresa”, diz trecho do comunicado.

      O caso segue sob apuração das autoridades competentes. A manifestação da Anac reforça que episódios de discriminação e agressividade em ambiente de voo serão tratados à luz das regras de segurança, conduta e proteção à integridade de passageiros e profissionais da aviação civil.

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