Foragido, empresário que espancou mulher, encomendou caixão para primo com câncer e surrou garçom também intimidou promotora

247 - Thiago Brennand é um foragido da Justiça. No dia 27 de setembro, a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva no caso em que ele é acusado de agredir a empresária e atriz Helena Gomes em uma das academias mais caras de São Paulo. As informações são do portal G1.

Thiago responde pelos crimes de lesão corporal e corrupção de menores, já que teria incentivado o próprio filho adolescente a ofender Helena. Antes de ser denunciado pelo Ministério Público, ele deixou o Brasil e foi para Dubai. Por isso, a Justiça também pediu a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol, ou seja, a lista de procurados da polícia internacional.

Enquanto Thiago continua foragido, as acusações contra ele se acumulam. Além de Helena, pelo menos 15 outras mulheres afirmam terem sido vítimas dele.

Na semana passada, três delas foram ouvidas pelo Ministério Público. O próprio MP já foi alvo de tentativas de intimidação. No pedido de prisão preventiva, a juíza mencionou dois e-mails que foram enviados por Thiago intimidando uma promotora.

Além dos ataques contra as mulheres, Thiago também é acusado de espancar um garçom e zombar de um primo que estava com câncer, mandando entregar um caixão na casa do enfermo.

