Indiano tira a 'selfie do século'

247 – Na Índia, um taxista viveu um momento inesquecível, do tipo que muitos fãs seriam capazes de pagar milhares de dólares: ele tirou várias fotos com Lionel Messi, Rodrigo de Paul e Luis Suárez sem gastar um centavo, de acordo com o portal RT Brasil.

Durante uma corrida com os craques do Inter Miami, um taxista ficou preso no trânsito, o que lhe deu a oportunidade de tirar uma selfie com os jogadores.

As fotos viralizaram rapidamente nas redes sociais. Isso aconteceu durante a turnê do astro argentino pela Índia, que incluiu eventos em Calcutá, Hyderabad, Mumbai e Nova Déli.

Segundo o canal de televisão local NDTV, alguns pacotes para conhecer Messi custavam até US$ 11 mil e incluíam um breve encontro pessoal, uma foto individual, lugares privilegiados e uma camisa oficial autografada. Em eventos corporativos e privados, o acesso podia chegar a US$ 120 mil por pessoa.

Para o público em geral, havia alternativas mais acessíveis: ingressos para eventos no estádio, onde Messi apenas cumprimentava a torcida e dizia algumas palavras, que começavam em US$ 42.

O taxista descreveu seu encontro fortuito com os três craques como uma "foto de sorte" que o dinheiro não pode comprar.