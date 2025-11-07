Javier Milei diz que Messi é uma das únicas pessoas "de esquerda" que elogiaria

247 - O presidente argentino, Javier Milei, elogiou o jogador de futebol compatriota Lionel Messi durante seu discurso, na quinta-feira (6), em um evento em Miami, EUA, com uma declaração que chamou atenção e causou polêmica, de acordo com o canal C5N.

“Fico feliz por poder dividir o palco com um dos nossos mais ilustres e motivo de orgulho para os argentinos, Lionel Messi. Um homem que levou o talento argentino ao topo do mundo, uma prova viva de que o esforço, a dedicação e a paixão são capazes de gerar milagres. E a prova de que eu também posso parabenizar um canhoto", disse Milei, no "America Business Forum", que acontece

Milei destacou Messi como símbolo do talento argentino no exterior. A frase sobre “parabenizar um canhoto”, uma alusão à conhecida rivalidade do extremista de direita com as ideias de esquerda, foi recebida com polêmica nas redes sociais.

O discurso de Milei ocorreu um dia depois da participação do próprio Messi, uma das figuras centrais do fórum. No palco, o jogador falou sobre sua carreira, o significado de conquistar a Copa do Mundo do Catar de 2022 e seu interesse em entrar no mundo dos negócios, informou o C5N.

Milei deve retornar à Argentina no sábado (8).