Inscrição do Enem 2026 vai até 12 de junho

247 - O governo prorrogou para 12 de junho o prazo de inscrição do Enem 2026, que aplicará provas em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro e cobrará taxa de R$ 85 dos candidatos sem direito à isenção. A mudança saiu nesta sexta-feira (5) em edição extra do Diário Oficial da União e também alterou outras datas do cronograma, como o limite para pagamento da taxa, agora fixado em 17 de junho. As informações foram publicadas no Portal G1.

Todos os interessados precisam acessar a Página do Participante para confirmar a inscrição, inclusive estudantes concluintes do ensino médio da rede pública que receberam pré-inscrição automática. Antes da prorrogação, o prazo terminaria às 23h59 desta sexta-feira.

A medida amplia o período para estudantes, egressos, treineiros, candidatos à certificação do ensino médio e estrangeiros concluírem o procedimento. O acesso ao sistema ocorre com login Gov.br, por meio de CPF e senha.

O Enem 2026 aceitará inscrições de concluintes do ensino médio que terminarão essa etapa no ano do exame, de pessoas que já concluíram os estudos em anos anteriores e de treineiros. Nesse último caso, entram participantes com menos de 18 anos no primeiro dia de prova e conclusão do ensino médio prevista para depois de 2026, apenas para fins de autoavaliação.

Também poderão participar candidatos à certificação. Esse grupo inclui maiores de 18 anos, completos até o primeiro dia de aplicação, que ainda não concluíram o ensino médio e pretendem usar a nota para obter o certificado de conclusão ou a Declaração Parcial de Proficiência.

Estrangeiros também podem se inscrever, desde que apresentem documento oficial e original com foto, como passaporte ou identidade emitida pelo Ministério da Justiça.

Taxa de inscrição e isenção

A taxa de inscrição do Enem 2026 será de R$ 85, mesmo valor cobrado em anos anteriores. Candidatos sem isenção precisam pagar o boleto entre 25 de maio e 17 de junho.

O pagamento pode ocorrer em bancos, casas lotéricas ou aplicativos bancários. A quitação também pode usar Pix, por QR Code, e cartão de crédito, conforme as opções oferecidas por cada instituição financeira.

Estudantes que concluem o ensino médio em escolas públicas em 2026 têm direito à isenção. O benefício também vale para participantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, que desejam usar a nota para certificação de conclusão do ensino médio.

Também ficam isentos candidatos que tiveram pedido de isenção aprovado previamente em abril, conforme as regras do edital. Mesmo com a gratuidade, esses participantes precisam confirmar a inscrição dentro do prazo. Quem não fizer o procedimento não poderá realizar o Enem.

Como fazer a inscrição

As inscrições ocorrem exclusivamente pela Página do Participante, dentro do prazo definido pelo edital. Após acessar o sistema com conta Gov.br, o candidato precisa informar dados pessoais, indicar eventual necessidade de recurso de acessibilidade, dizer se deseja usar nome social e escolher a língua estrangeira, entre inglês e espanhol.

O procedimento também exige preenchimento do questionário socioeconômico, inclusão de dados de contato, escolha do município de aplicação do exame, envio de foto e confirmação da inscrição.

Quem não tiver direito à isenção deverá voltar à Página do Participante com CPF e senha para baixar o boleto de pagamento.

Para concluintes de escolas públicas matriculados na terceira ou quarta série, a etapa será mais simples, porque o sistema já registra a pré-inscrição automática. Esses estudantes precisam acessar a página para completar informações como língua estrangeira, atendimento especializado e município onde farão a prova.

Funções do Enem

O Enem funciona como uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. Instituições públicas e privadas usam as notas como critério de seleção, e o desempenho no exame pode valer para programas federais como Sisu, Prouni e Fies.

As notas também podem garantir descontos em mensalidades de instituições privadas de ensino superior. A partir deste ano, o exame ganha outra função central para o governo: avaliar a qualidade do ensino médio, em modelo semelhante ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb.

O Enem também poderá certificar a conclusão do ensino médio e declarar proficiência parcial de participantes maiores de 18 anos que ainda não concluíram essa etapa. O exame ainda ajudará na produção de indicadores educacionais relacionados ao ensino médio e no acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação.

Cronograma atualizado

Com a prorrogação, o calendário do Enem 2026 passou a prever inscrições de 25 de maio a 12 de junho. O pagamento da taxa de inscrição ocorrerá de 25 de maio a 17 de junho.

O prazo para solicitação de tratamento por nome social também vai de 25 de maio a 12 de junho. O mesmo período vale para pedidos de atendimento especializado.

O resultado do atendimento especializado sairá em 26 de junho. O período de recurso vai de 29 de junho a 3 de julho, com resultado previsto para 10 de julho.

As provas do Enem 2026 ocorrerão em dois domingos, nos dias 8 e 15 de novembro, em todo o país.