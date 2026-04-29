Jovem que alertou seus "seguimores" que poderia ser presa ao desembarcar com drogas na França está no maior presídio da Europa

247 - A brasileira Flávia Hayasmim Leite Vieira Dias, de 25 anos, presa por tráfico de drogas na França, cumpre pena no Centro Penitenciário de Fleury-Mérogis, considerado o maior presídio da Europa. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo, que detalhou as condições da unidade e o contexto da prisão da jovem.

Natural de Coração de Jesus (MG) e residente na Grande Florianópolis, Flávia foi detida em março deste ano no Aeroporto de Paris após ser flagrada transportando cerca de 5 quilos de cocaína escondidos em malas. Posteriormente, ela foi condenada pela Justiça francesa a 15 meses de prisão, além de multa de 50 mil euros — aproximadamente R$ 310 mil — e proibida de retornar ao país europeu por um período de dez anos.

O caso ganhou ampla repercussão após a circulação de um vídeo gravado antes da viagem, no qual a própria brasileira reconhecia o transporte da droga e mencionava a possibilidade de ser presa, evidenciando a consciência dos riscos envolvidos. "Oi seguimores, se você está vendo esse vídeo é porque fui presa".

Localizado a cerca de 30 quilômetros de Paris, na região de Essonne, o Centro Penitenciário de Fleury-Mérogis foi inaugurado em 1968 e se consolidou como um dos principais símbolos dos desafios enfrentados pelo sistema prisional francês. O complexo reúne diferentes alas destinadas a homens, mulheres e jovens adultos, funcionando também como centro de triagem para presos provisórios e condenados.

Com capacidade para milhares de detentos, a unidade enfrenta há décadas problemas de superlotação, além de críticas recorrentes relacionadas às condições de encarceramento. O tamanho da estrutura exige um controle rigoroso da circulação interna, com monitoramento constante, revistas frequentes e protocolos de segurança reforçados.

As regras para contato com o mundo exterior são consideradas restritivas. Visitas dependem de autorização prévia, agendamento e cumprimento de exigências administrativas. As ligações telefônicas, por sua vez, são limitadas a números previamente cadastrados e só podem ser realizadas em horários determinados. Familiares relatam que, em alguns casos, há dificuldade para obter informações rápidas sobre a situação dos detentos, incluindo eventuais transferências.

Outro aspecto que impacta diretamente a rotina dos presos é a dependência de recursos financeiros externos. Detentos precisam de dinheiro enviado por familiares para adquirir itens básicos dentro da prisão, como produtos de higiene pessoal e alimentos complementares. Para estrangeiros, como Flávia, essa realidade pode ser ainda mais desafiadora, especialmente na ausência de uma rede de apoio local.

A prisão de brasileiros por tráfico internacional na Europa segue, em geral, um padrão semelhante: detenção imediata ainda nos aeroportos, julgamento relativamente rápido e cumprimento inicial da pena em unidades próximas aos grandes centros urbanos. No caso de Flávia, a abordagem ocorreu logo após o desembarque, durante fiscalização alfandegária em Paris.

O governo brasileiro, por meio de sua rede consular, pode oferecer assistência limitada a cidadãos presos no exterior, incluindo acompanhamento do processo e intermediação de contato com familiares. No entanto, não há interferência nas decisões da Justiça local, que segue as leis do país onde ocorreu o crime.

O caso reacende o debate sobre o aliciamento de brasileiros para o transporte internacional de drogas, prática que frequentemente envolve promessas financeiras e resulta em prisões em sistemas penitenciários estrangeiros, muitas vezes marcados por regras rígidas e condições adversas.